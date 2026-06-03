Бізнес Камалії в Києві втретє обстріляли росіяни: "Це буде нелегко" (фото)

Співачка та заслужена артистка України Камалія повідомила про чергове влучання російської ракети по її сімейному бізнесу в Києві.

У зірки та її чоловіка Захура є бізнес-центр у столиці. Уже втретє за близько 2 тижні будівля постраждала від рук росіян. Про це Камалія розповіла у своєму Instagram та показала наслідки ворожої атаки.

Бізнес Камалії постраждав

Уже втретє за останні 16 днів у бізнес-центр родини Камалії влучила російська ракета. Минулось без людських жертв, але будівля сильно пошкоджена: наразі без трансформаторної підстанції та системи кондиціонування, видно вибиті вікна та розтрощені стіни.

"Наш бізнес-центр знову зазнав удару російської ракети — вже втретє за 16 днів. На щастя, цього разу також обійшлося без людських жертв. Минулого разу наші чилери системи кондиціонування та трансформаторна підстанція вціліли. Цього разу нам пощастило менше", — написала співачка.

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Попри все, вони із Захуром не планують здаватися, а розпочнуть відновлення бізнесу. Для початку колишнє подружжя хоче полагодити трансформатор, а після відновлення електропостачання почнуть прибирання наслідків удару та ремонт.

Бізнес Камалії постраждав Фото: kamaliyaofficial/instagram

"Найперше завдання зараз — запустити трансформатор. Але з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії — це буде нелегко, навіть якщо нам вдасться знайти всі необхідні запчастини. Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку — але для цього потрібне електропостачання", — розповіла заслужена артистка.

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