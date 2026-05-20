Камалія возз'єдналась з колишнім чоловіком-мільярдером (фото)
Українська співачка Камалія, яка зустріла своє 49-річчя 18 травня, показала, як і з ким відсвяткувала день народження.
Святковими кадрами зірка поділилася в Instagram.
"Ось так ми святкували мій день народження з посмішками, теплом, любов'ю та людьми, які по-справжньому зробили цей день особливим", — написала іменинниця.
Серед тих, хто був поруч з Камалією в її день, був і колишній чоловік, мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур, а також їхні доньки — 12-річні Арабелла та Мірабелла.
Камалія та Захур розлучилися
Співачка та бізнесмен оголосили про розлучення ще три роки тому, навесні 2023, після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради дітей, час від часу виходять на публіку та навіть живуть разом у маєтку під столицею.
Камалія вийшла заміж за Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли. Наразі дівчатам по 12 років. І вони повернулися жити до України після Великої Британії.
