Камалія возз'єдналась з колишнім чоловіком-мільярдером (фото)

Українська співачка Камалія, яка зустріла своє 49-річчя 18 травня, показала, як і з ким відсвяткувала день народження.

Святковими кадрами зірка поділилася в Instagram.

"Ось так ми святкували мій день народження з посмішками, теплом, любов'ю та людьми, які по-справжньому зробили цей день особливим", — написала іменинниця.

Серед тих, хто був поруч з Камалією в її день, був і колишній чоловік, мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур, а також їхні доньки — 12-річні Арабелла та Мірабелла.

День народження Камалії

Камалія та Захур розлучилися

Співачка та бізнесмен оголосили про розлучення ще три роки тому, навесні 2023, після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради дітей, час від часу виходять на публіку та навіть живуть разом у маєтку під столицею.

Камалія вийшла заміж за Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли. Наразі дівчатам по 12 років. І вони повернулися жити до України після Великої Британії.

Камалія та Мохаммад Захур

