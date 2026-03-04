Камалія заінтригувала кадрами зі своїм залицяльником (фото)

Українська співачка Камалія показала загадкового фаната, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.

За словами знаменитості, саме він привітав її з Днем закоханих. У своєму Instagram артистка засвітила таємного чоловіка.

Камалія показала залицяльника

"Багато хто з вас цікавився, хто ж мені подарував цей розкішний букет на День святого Валентина. Відповідь тут", — написала Камалія, але не розсекретила імені чоловіка.

На фото прихильник артистки був одягнений у білу сорочку та чорні штани, але його видно лише зі спини, тому обличчя неможливо роздивитися.

Камалія з таємничим залицяльником Фото: Instagram

Камалія Фото: Instagram

"День святого Валентина закінчився ось такими квітами… І морем світлих, щирих, неймовірно теплих емоцій, які ще довго зігріватимуть моє серце. Нехай кохання триває не лише 14 лютого, а щодня", — писала Камалія у День закоханих, заінтригувавши кадрами з величезним букетом.

Камалія та Захур

Зазначимо, що Камалія була одружена з британсько-пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром з 2003 року. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли.

Втім, співачка та бізнесмен оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Згодом Камалія та Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення. Втім, вони лише пообіцяли підтримувати хороші стосунки заради дітей.

Камалія та Захур з доньками Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

