Камалия заинтриговала кадрами со своим ухажером (фото)

Украинская певица Камалия показала загадочного фаната, который подарил ей огромный букет из роз из 201 цветка.

По словам знаменитости, именно он поздравил ее с Днем влюбленных. В своем Instagram артистка засветила тайного мужчину.

Камалия показала ухажера

"Многие из вас интересовались, кто же мне подарил этот роскошный букет на День святого Валентина. Ответ здесь", — написала Камалия, но не рассекретила имени мужчины.

На фото поклонник артистки был одет в белую рубашку и черные брюки, но его видно только со спины, поэтому лицо невозможно рассмотреть.

Камалия с таинственным ухажером Фото: Instagram

Камалия Фото: Instagram

"День святого Валентина закончился вот такими цветами... И морем светлых, искренних, невероятно теплых эмоций, которые еще долго будут согревать мое сердце. Пусть любовь длится не только 14 февраля, а каждый день", — писала Камалия в День влюбленных, заинтриговав кадрами с огромным букетом.

Відео дня

Камалия и Захур

Отметим, что Камалия была замужем за британско-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром с 2003 года. Они стали родителями двух дочерей — Арабеллы и Мирабеллы.

Впрочем, певица и бизнесмен объявили о разводе весной 2023 года после 20-летнего брака. Впоследствии Камалия и Захур неоднократно подогревали слухи о примирении. Впрочем, они лишь пообещали поддерживать хорошие отношения ради детей.

Камалия и Захур с дочерьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия примерила платье, которое полностью покрыто камнями Swarovski. Ткань для его создания заказывали из Италии, а общий вес наряда составляет 15 килограммов.

Артистка показала свое имение под Киевом, которое поражает масштабами и дорогим декором. Она также ответила критикам стиля ее недвижимости.

Кроме того, экс-супруг певицы Мохаммад Захур объяснил, почему они после развода живут вместе.