Даже наняла охрану: Камалия показала платье из камней Swarovski весом 15 кг (фото)

Украинская певица Камалия примерила платье, которое полностью покрыто камнями Swarovski. Ткань для его создания заказывали из Италии, а общий вес наряда составляет 15 килограммов.

Как призналась артистка, она даже наняла охрану, ведь на концертах безопасность — приоритет. Об этом Камалия рассказала в комментарии проекту "Тур звездами".

Дорогое и тяжелое платье Камалии

Ткань для наряда артистки специально привезли из Италии, а само платье мастера доделывали буквально за час до саундчека.

"Эта ткань ехала из Италии, это все Swarovski. Это очень дорого, мы еще даже не успели полностью подсчитать. У меня в 17:00 был саундчек, а в 16:15 на мне еще доделывали это платье. Мне было очень важно пройти саундчек прямо в концертном платье, потому что оно весит 15 килограммов. Я очень волновалась, как буду петь", — сказала знаменитость.

Камалия Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия призналась, что в таком дорогом образе воспользовалась услугами охраны, хотя в повседневной жизни ее не нанимает. По словам исполнительницы, в Украине она никогда не сталкивалась с кражами, но в случае концерта больше внимания уделяет своей безопасности.

Более того, певица вспомнила, как за границей у ее бывшего мужа Мохаммада Захура сняли часы прямо с руки.

"В Украине со мной такого не случалось. Охрана у меня есть, конечно. Сегодня она есть. На концертах она есть. Но в повседневной жизни я не нанимаю", — призналась Камалия.

Камалия наняла охрану из-за дорогого платья Фото: kamaliyaofficial/instagram

