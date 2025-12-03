Навіть найняла охорону: Камалія показала сукню з каміння Swarovski завважки 15 кг (фото)

Українська співачка Камалія приміряла сукню, яка повністю вкрита камінням Swarovski. Тканину для її створення замовляли з Італії, а загальна вага вбрання становить 15 кілограмів.

Як зізналася артистка, вона навіть найняла охорону, адже на концертах безпека — пріоритет. Про це Камалія розповіла в коментарі проєкту "Тур зірками".

Дорога та важка сукня Камалії

Тканину для вбрання артистки спеціально привезли з Італії, а саму сукню майстри доробляли буквально за годину до саундчеку.

"Ця тканина їхала з Італії, це все Swarovski. Це дуже дорого, ми ще навіть не встигли повністю підрахувати. У мене о 17:00 був саундчек, а о 16:15 на мені ще доробляли цю сукню. Мені було дуже важливо пройти саундчек прямо в концертній сукні, тому що вона важить 15 кілограмів. Я дуже хвилювалася, як буду співати", — сказала знаменитість.

Відео дня

Камалія Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія зізналася, що в такому дорогому образі скористалася послугами охорони, хоча в повсякденному житті її не наймає. За словами виконавиці, в Україні вона ніколи не стикалася з крадіжками, але у випадку концерту більше уваги приділяє своїй безпеці.

Ба більше, співачка пригадала, як за кордоном у її колишнього чоловіка Мохаммада Захура зняли годинник просто з руки.

"В Україні зі мною такого не траплялося. Охорона у мене є, звісно. Сьогодні вона є. На концертах вона є. Але в повсякденному житті я не наймаю", — зізналася Камалія.

Камалія найняла охорону через дорогу сукню Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія показала свій маєток під Києвом, який вражає масштабами та дорогим декором. Артистка також чесно відповіла критикам стилю її нерухомості.

Співачка переживала тривогу, коли її доньки були далеко від неї, тому дівчатка повернулися з Британії до України.

Крім того, ексчоловік Камалії Мохаммад Захур пояснив, чому вони після розлучення живуть разом.