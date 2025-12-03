Підтримайте нас RU
Навіть найняла охорону: Камалія показала сукню з каміння Swarovski завважки 15 кг (фото)

Камалія показала сукню завважки 15 кілограмів
Камалія | Фото: kamaliyaofficial/instagram

Українська співачка Камалія приміряла сукню, яка повністю вкрита камінням Swarovski. Тканину для її створення замовляли з Італії, а загальна вага вбрання становить 15 кілограмів.

Як зізналася артистка, вона навіть найняла охорону, адже на концертах безпека — пріоритет. Про це Камалія розповіла в коментарі проєкту "Тур зірками".

Дорога та важка сукня Камалії

Тканину для вбрання артистки спеціально привезли з Італії, а саму сукню майстри доробляли буквально за годину до саундчеку.

"Ця тканина їхала з Італії, це все Swarovski. Це дуже дорого, ми ще навіть не встигли повністю підрахувати. У мене о 17:00 був саундчек, а о 16:15 на мені ще доробляли цю сукню. Мені було дуже важливо пройти саундчек прямо в концертній сукні, тому що вона важить 15 кілограмів. Я дуже хвилювалася, як буду співати", — сказала знаменитість.

Камалія
Камалія
Фото: kamaliyaofficial/instagram
Камалія
Камалія
Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія зізналася, що в такому дорогому образі скористалася послугами охорони, хоча в повсякденному житті її не наймає. За словами виконавиці, в Україні вона ніколи не стикалася з крадіжками, але у випадку концерту більше уваги приділяє своїй безпеці.

Ба більше, співачка пригадала, як за кордоном у її колишнього чоловіка Мохаммада Захура зняли годинник просто з руки.

"В Україні зі мною такого не траплялося. Охорона у мене є, звісно. Сьогодні вона є. На концертах вона є. Але в повсякденному житті я не наймаю", — зізналася Камалія.

Камалія найняла охорону через дорогу сукню
Камалія найняла охорону через дорогу сукню
Фото: kamaliyaofficial/instagram

