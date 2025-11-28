Камалія показала маєток, у якому живе з колишнім-мільярдером: "Мені соромитися нічого" (фото)

Українська співачка Камалія показала свій маєток під Києвом, який вражає масштабами та дорогим декором. Артистка також чесно відповіла критикам стилю її нерухомості.

Для проєкту "По хатах" зірка провела екскурсію прибудинковою територією. Там є великий басейн, дитячий майданчик, зона барбекю, окремий гостьовий будинок, власний пірс, з якого раніше можна було попливти на яхті по Дніпру прямо в центр, а також фруктовий сад.

Маєток Камалії: ростуть фрукти та овочі

На території будинку співачка вирощує огірки, помідори, полуницю, лохину. Останню вони з чоловіком Мохаммадом Захуром навіть продають, ведучи агробізнес.

Також біля маєтку ростуть кілька видів грибів, айва, шовковиця, абрикоси, персики, яблука, чорнослив, груша, слива.

Зокрема, у та біля маєтку живуть коти, собаки, папуга, кролики, курочки та навіть вовчиця.

Як будували маєток

Камалія розповідає, що будували маєток 6 років, почали у 2005, а переїхали туди у 2009, попри те, що роботи продовжувалися. Багато речей інтерʼєру привезено з Італії, Пакистану, ОАЕ, Іспанії тощо.

За ці роки вони жодного разу не робили там ремонт, лише косметичні поправки.

У будинку зупинялися і рідні пари, і зіркові друзі. Цікаво, що для гостей-мусульман у кімнаті лежать спеціальні молитовні килими.

За маєтком доглядає ціла команда: садівники, кухар, прибиральниці, охорона, водії та інші помічники.

А в основному будинку Камалії панорамні вікна, колекційний антикваріат, скульптури, багато картин.

Ба більше, у маєтку є три сауни, лазня, джакузі, масажний кабінет, солярій, спортзал, багато кімнат для відпочинку.

Камалія відповіла критикам

Також Камалія відповіла на критику стилю її будинку, який хейтери описують як "занадто".

"Хтось сварить через те, що занадто і "як у Пшонки", але є різні стилі, і кожен має право існувати. Кому що подобається. Ніяк не реагую. Чоловік не крав, він в мене не депутат, він заробив своєю працею, інвестиціями і бізнесами по всьому світу. Мені соромитися нічого. Все було придбалося дуже давно. Все для дітей, для спадкоємців", — наголосила знаменитість.

