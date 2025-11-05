"Це мінімум": Камалія сказала, скільки має заробляти її чоловік, і яку суму вона витрачає щомісяця

Українська виконавиця з’явилася у відео на TikTok. Вона щиро розповіла про свої щомісячні витрати та бачення фінансової спроможності партнера.

За словами 48-річної артистки, утримання її коней і команди обходиться приблизно у 10 тисяч доларів на місяць. Про це вона сказала у ролику, який опублікував блогер Зайченко (zaichenkoooo).

Зокрема, вона зізналась, що 60 тисяч євро в рік витрачає на навчання дітей.

Водночас Камалія зазначила, що може "вкластися" у близько 20 тисяч доларів у місяць для прожиття, якщо дуже потрібно.

"На мою думку, чоловік повинен заробляти щонайменше 150 тисяч доларів на місяць. Це такий мінімум", — поділилася співачка.

Реакції людей

Більшість коментаторів відреагували негативно під відео, зокрема, люди зазначали, що в Камалії завищені запити.

"В космосі літає…";

"Цікаво, де такі зарплати виплачують";

"Камалії повезло з чоловіком";

"Мені стало смішно з фрази "на утримання коней, команди", як то кажуть, змішала в одному людей, коней і…";

"Ой. Підкажіть, будь ласка, де знайти чоловіка, щоб хоча би 50 000 тисяч гривень заробляв?".

