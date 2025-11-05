Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Це мінімум": Камалія сказала, скільки має заробляти її чоловік, і яку суму вона витрачає щомісяця

Камалія про гроші
Співачка Камалія | Фото: Пресслужба

Українська виконавиця з’явилася у відео на TikTok. Вона щиро розповіла про свої щомісячні витрати та бачення фінансової спроможності партнера.

За словами 48-річної артистки, утримання її коней і команди обходиться приблизно у 10 тисяч доларів на місяць. Про це вона сказала у ролику, який опублікував блогер Зайченко (zaichenkoooo).

Зокрема, вона зізналась, що 60 тисяч євро в рік витрачає на навчання дітей.

Водночас Камалія зазначила, що може "вкластися" у близько 20 тисяч доларів у місяць для прожиття, якщо дуже потрібно.

"На мою думку, чоловік повинен заробляти щонайменше 150 тисяч доларів на місяць. Це такий мінімум", — поділилася співачка.

Реакції людей

Більшість коментаторів відреагували негативно під відео, зокрема, люди зазначали, що в Камалії завищені запити.

Відео дня
  • "В космосі літає…";
  • "Цікаво, де такі зарплати виплачують";
  • "Камалії повезло з чоловіком";
  • "Мені стало смішно з фрази "на утримання коней, команди", як то кажуть, змішала в одному людей, коней і…";
  • "Ой. Підкажіть, будь ласка, де знайти чоловіка, щоб хоча би 50 000 тисяч гривень заробляв?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, ексчоловік Камалії пояснив, чому вони після розлучення живуть разом.