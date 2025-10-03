"Яке диво": співачка Камалія привела у київську лікарню коня (відео)

Камалія здивувала підписників незвичайною подією: вона поширила в stories відео "Київського іподрому". На ньому співачка веде в медичний заклад коня Лотоса з метою іпотерапії.

Related video

У столиці розпочався незвичайний соціально-оздоровчий проєкт, який поєднує медицину та силу спілкування з тваринами. На території Національного наукового центру радіаційної медицини за участю КП "Київський іподром" презентували програму "Доктор Кінь". Про це повідомила пресслужба іподрому.

1 жовтня у лікарняну палату вперше в історії України завітав кінь — Лотос. Його зустріч із пацієнтами стала символом нового етапу розвитку іпотерапії в медичній сфері.

Ініціаторкою та координаторкою проєкту виступила Марія Читова. Генеральний директор ННЦРМГО Володимир Жовнір підтримав ідею, а амбасадором стала відома співачка Камалія, яка особисто привела коня в медзаклад.

Проєкт реалізовано у партнерстві з кінно-спортивним клубом "Asgard". Його мета — показати, що коні здатні допомагати людям відновлювати сили, гармонію та відчувати підтримку.

Організатори сподіваються, що "Доктор Кінь" дасть можливість більшій кількості пацієнтів відчути енергію життя та довіру, яку дарують ці тварини.

Реакції людей

Більшість користувачів Instagram вражені такою ініціативою:

"Яка ж це крута ініціатива!!!";

"Це дууууже крута ініціатива! Бачила багато відео з американських лікарень і мріяла, щоб і в нас таке сталося"

"Яке диво";

"Лотос, улюблений хлопчик";

"Молодці".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, артистка показалася на весіллі своєї сестри-військової. На святкування Камалія обрала ніжний образ. Вона одягнула блакитну сукню та доповнила її сережками. Волосся співачка залишила розпущеним та зробила легкі хвилі.