"Какое чудо": певица Камалия привела в киевскую больницу лошадь (видео)
Камалия удивила подписчиков необычным событием: она распространила в stories видео "Киевского ипподрома". На нем певица ведет в медицинское учреждение лошадь Лотоса с целью иппотерапии.
В столице начался необычный социально-оздоровительный проект, который сочетает медицину и силу общения с животными. На территории Национального научного центра радиационной медицины при участии КП "Киевский ипподром" презентовали программу "Доктор Лошадь". Об этом сообщила пресс-служба ипподрома.
1 октября в больничную палату впервые в истории Украины пришел конь — Лотос. Его встреча с пациентами стала символом нового этапа развития иппотерапии в медицинской сфере.
Инициатором и координатором проекта выступила Мария Читова. Генеральный директор ННЦРМГО Владимир Жовнир поддержал идею, а амбассадором стала известная певица Камалия, которая лично привела лошадь в медучреждение.
Проект реализован в партнерстве с конно-спортивным клубом "Asgard". Его цель — показать, что лошади способны помогать людям восстанавливать силы, гармонию и чувствовать поддержку.
Организаторы надеются, что "Доктор Лошадь" даст возможность большему количеству пациентов почувствовать энергию жизни и доверие, которое дарят эти животные.
Реакции людей
Большинство пользователей Instagram поражены такой инициативой:
- "Какая же это крутая инициатива!!!";
- "Это оооочень крутая инициатива! Видела много видео из американских больниц и мечтала, чтобы и у нас такое произошло"
- "Какое чудо";
- "Лотос, любимый мальчик";
- "Молодцы".
