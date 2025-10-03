"Какое чудо": певица Камалия привела в киевскую больницу лошадь (видео)

Камалия удивила подписчиков необычным событием: она распространила в stories видео "Киевского ипподрома". На нем певица ведет в медицинское учреждение лошадь Лотоса с целью иппотерапии.

В столице начался необычный социально-оздоровительный проект, который сочетает медицину и силу общения с животными. На территории Национального научного центра радиационной медицины при участии КП "Киевский ипподром" презентовали программу "Доктор Лошадь". Об этом сообщила пресс-служба ипподрома.

1 октября в больничную палату впервые в истории Украины пришел конь — Лотос. Его встреча с пациентами стала символом нового этапа развития иппотерапии в медицинской сфере.

Инициатором и координатором проекта выступила Мария Читова. Генеральный директор ННЦРМГО Владимир Жовнир поддержал идею, а амбассадором стала известная певица Камалия, которая лично привела лошадь в медучреждение.

Проект реализован в партнерстве с конно-спортивным клубом "Asgard". Его цель — показать, что лошади способны помогать людям восстанавливать силы, гармонию и чувствовать поддержку.

Организаторы надеются, что "Доктор Лошадь" даст возможность большему количеству пациентов почувствовать энергию жизни и доверие, которое дарят эти животные.

Реакции людей

Большинство пользователей Instagram поражены такой инициативой:

"Какая же это крутая инициатива!!!";

"Это оооочень крутая инициатива! Видела много видео из американских больниц и мечтала, чтобы и у нас такое произошло"

"Какое чудо";

"Лотос, любимый мальчик";

"Молодцы".

