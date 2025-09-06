Камалия показала подросших дочерей от миллиардера Захура: их не узнать (фото)

Украинская певица Камалия показалась с подросшими дочками-именинницами. 6 сентября близняшки Арабелла и Мирабелла празднуют 12-летие.

По этому случаю артистка показала совместное фото, где они в объятиях позируют в образах с национальным колоритом. Арабелла и Мирабелла заметно выросли и изменились. А Камалия призналась в безграничной любви к своим детям.

"С днем рождения, мои самые любимые принцессы Арабелла и Мирабелла! Мои девочки, вы — мое сердце, моя гордость и самое большое счастье в жизни. Каждый ваш смех — это музыка, каждый взгляд — солнце, каждый день рядом с вами — настоящее чудо. Я бесконечно вами горжусь, люблю до бесконечности и благодарю судьбу за то, что подарила мне вас!" — отметила звездная мама.

Камалия с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

В комментариях к посту поклонники знаменитости присоединились к поздравлениям:

"С Днем Рождения! Красавицы! Держитесь друг друга и все у вас всегда будет хорошо!!! Берегите Мамочку!".

"С Днем рождения! Любви, веры, счастья, вдохновения!".

"Поздравления вашим принцессам. Вы все такие красивые".

Отметим, что Мирабелла и Арабелла — дочери певицы и бизнесмена Мохаммада Захура. Они объявили о разводе весной 2023 года после 20-летнего брака.

Камалия с семьей Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Впоследствии Камалия и Мохаммад Захур неоднократно подогревали слухи о примирении, поскольку проводили вместе время. Впрочем, экс-супруги просто пообещали поддерживать хорошие отношения ради детей.

