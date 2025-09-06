Камалія показала підрослих доньок від мільярдера Захура: їх не впізнати (фото)

Українська співачка Камалія показалася з підрослими доньками-іменинницями. 6 вересня близнючки Арабелла та Мірабелла святкують 12-річчя.

З цієї нагоди артистка показала спільне фото, де вони в обіймах позують в образах з національним колоритом. Арабелла та Мірабелла помітно виросли та змінилися. А Камалія зізналася в безмежній любові до своїх дітей.

"З днем народження, мої найкоханіші принцеси Арабелла й Мірабелла! Мої дівчатка, ви — моє серце, моя гордість і найбільше щастя у житті. Кожен ваш сміх — це музика, кожен погляд — сонце, кожен день поруч із вами — справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності й дякую долі за те, що подарувала мені вас!" — зазначила зіркова мама.

Камалія з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

У коментарях до допису прихильники знаменитості приєдналися до привітань:

"З Днем Народження! Красунечки! Тримайтесь один одного і все у вас завжди буде добре!!! Бережіть Матусю!".

"З Днем народження! Любові, віри, щастя, наснаги!".

"Вітання вашим принцесам. Ви всі такі гарні".

Зазначимо, що Мірабелла та Арабелла — доньки співачки та бізнесмена Мохаммада Захура. Вони оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу.

Камалія з родиною Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Згодом Камалія та Мохаммад Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення, оскільки проводили разом час. Втім, експодружжя просто пообіцяло підтримувати хороші стосунки заради дітей.

