Камалія показала підрослих доньок від мільярдера Захура: їх не впізнати (фото)
Українська співачка Камалія показалася з підрослими доньками-іменинницями. 6 вересня близнючки Арабелла та Мірабелла святкують 12-річчя.
З цієї нагоди артистка показала спільне фото, де вони в обіймах позують в образах з національним колоритом. Арабелла та Мірабелла помітно виросли та змінилися. А Камалія зізналася в безмежній любові до своїх дітей.
"З днем народження, мої найкоханіші принцеси Арабелла й Мірабелла! Мої дівчатка, ви — моє серце, моя гордість і найбільше щастя у житті. Кожен ваш сміх — це музика, кожен погляд — сонце, кожен день поруч із вами — справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності й дякую долі за те, що подарувала мені вас!" — зазначила зіркова мама.
У коментарях до допису прихильники знаменитості приєдналися до привітань:
- "З Днем Народження! Красунечки! Тримайтесь один одного і все у вас завжди буде добре!!! Бережіть Матусю!".
- "З Днем народження! Любові, віри, щастя, наснаги!".
- "Вітання вашим принцесам. Ви всі такі гарні".
Зазначимо, що Мірабелла та Арабелла — доньки співачки та бізнесмена Мохаммада Захура. Вони оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу.
Згодом Камалія та Мохаммад Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення, оскільки проводили разом час. Втім, експодружжя просто пообіцяло підтримувати хороші стосунки заради дітей.
