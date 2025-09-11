"Падала много раз": Камалия рассказала, что у нее появилось новое хобби

Камалия готовит для своих фанатов новый видеоклип. Речь идет о песне "Ты ловишь кайф". Ради эффектного ролика артистка научилась водному виду спорта.

Певица недавно призналась, что увлеклась вейкбордингом. Артистка решила освоить этот вид спорта ради съемок клипа "Ты ловишь кайф". Об этом она рассказала изданию ТаблоID.

"У меня появилось новое хобби — вейкбординг. Для клипа я научилась кататься и на вейкборде, и на серфе. Конечно, падала много раз, но с первого раза смогла поехать. Сначала прошла четыре занятия, по 20 минут каждое, а потом вместе с дочками начала тренироваться. Пятая тренировка стала первым опытом на серфе за катером — и тоже удалось с первого раза", — поделилась исполнительница.

Камалия отметила, что после нескольких дополнительных уроков уже уверенно показала свои навыки во время съемок клипа.

Артистка подчеркнула, что эта видеоработа стала второй в ее карьере, где она выступила сразу как режиссер, сценарист и продюсер — после клипа "Батькивщина".

