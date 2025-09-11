"Падала багато разів": Камалія розповіла, що в неї з'явилося нове хобі

Камалія готує для своїх фанатів новий відеокліп. Йдеться про пісню "Ти ловиш кайф". Заради ефектного ролика артистка навчилась водному виду спорту.

Співачка нещодавно зізналася, що захопилася вейкбордингом. Артистка вирішила освоїти цей вид спорту заради зйомок кліпу "Ти ловиш кайф". Про це вона розповіла виданню ТаблоID.

"У мене з’явилося нове хобі — вейкбординг. Для кліпу я навчилася кататися і на вейкборді, і на серфі. Звісно, падала багато разів, але з першого разу змогла поїхати. Спочатку пройшла чотири заняття, по 20 хвилин кожне, а потім разом із доньками почала тренуватися. П’яте тренування стало першим досвідом на серфі за катером — і теж вдалося з першого разу", — поділилася виконавиця.

Камалія зазначила, що після кількох додаткових уроків уже впевнено показала свої навички під час зйомок кліпу.

Артистка підкреслила, що ця відеоробота стала другою в її кар’єрі, де вона виступила одразу як режисерка, сценаристка та продюсерка — після кліпу "Батьківщина".

