Камалія показала, як з колишнім чоловіком-мільярдером вітала їхніх доньок (фото, відео)

Українська співачка Камалія показала, як вони з колишнім чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, привітали своїх доньок з 12-річчям. День народження Мірабелла та Арабелла відсвяткували 6 вересня.

Related video

Дівчаток приїхав привітати їхній батько Мохаммад Захур, друзі та близькі люди. Мама іменинниць поділилася кадрами святкування в Instagram.

Камалія показала, як відсвяткувала 12-й день народження доньок

Співачка влаштувала масштабне свято для своїх дітей у їхньому будинку під Києвом. Цікаво, що гості на святкуванні разом з іменинницями робили парфуми та свічки своїми руками. Також до Арабелли та Мірабелли завітали аніматори, а саме герої популярного серіалу "Гра в кальмара".

Мірабелла та Арабелла відсвяткували 12-річчя Фото: kamaliyaofficial/instagram

"День народження наших принцес Мірабелли й Арабелли був справжньою казкою. Спочатку дівчата створювали власні парфуми — справжні маленькі майстрині! Потім ми робили свічки — гарні, яскраві та дуже особливі, наче символ тепла нашої родини. А на завершення завітали аніматори, і всі разом занурилися в ігри в стилі серіалу "Гра в кальмара". Це було свято, наповнене сміхом, творчістю й новими враженнями. Дякую всім, хто подарував нашим донечкам цей день щастя й натхнення", — написала Камалія.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Зокрема, дівчата отримали великі святкові тортики, які були прикрашені фігурками їхніх кумирів.

"Стільки радості, сміху й солодкого щастя. Мої принцески сяють від любові та щирих емоцій", — додала зіркова мама.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, співачка публічно зізналася, що переживає болючу зраду від найближчої подруги, з якою була нерозлучна понад 20 років.