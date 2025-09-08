Камалия показала, как с бывшим мужем-миллиардером поздравляла их дочерей (фото, видео)
Украинская певица Камалия показала, как они с бывшим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, поздравили своих дочерей с 12-летием. День рождения Мирабелла и Арабелла отпраздновали 6 сентября.
Девочек приехал поздравить их отец Мохаммад Захур, друзья и близкие люди. Мама именинниц поделилась кадрами празднования в Instagram.
Певица устроила масштабный праздник для своих детей в их доме под Киевом. Интересно, что гости на праздновании вместе с именинницами делали духи и свечи своими руками. Также к Арабелле и Мирабелле пришли аниматоры, а именно герои популярного сериала "Игра в кальмара".
"День рождения наших принцесс Мирабеллы и Арабеллы был настоящей сказкой. Сначала девочки создавали собственные духи — настоящие маленькие мастерицы! Затем мы делали свечи — красивые, яркие и очень особенные, как символ тепла нашей семьи. А в завершение пришли аниматоры, и все вместе погрузились в игры в стиле сериала "Игра в кальмара". Это был праздник, наполненный смехом, творчеством и новыми впечатлениями. Спасибо всем, кто подарил нашим дочерям этот день счастья и вдохновения", — написала Камалия.
В частности, девушки получили большие праздничные тортики, которые были украшены фигурками их кумиров.
"Столько радости, смеха и сладкого счастья. Мои принцессы сияют от любви и искренних эмоций", — добавила звездная мама.
