"Это минимум": Камалия сказала, сколько должен зарабатывать ее муж, и какую сумму она тратит ежемесячно

Камалия о деньгах
Певица Камалия | Фото: Пресслужба

Украинская исполнительница появилась в видео на TikTok. Она искренне рассказала о своих ежемесячных расходах и видении финансовой состоятельности партнера.

По словам 48-летней артистки, содержание ее лошадей и команды обходится примерно в 10 тысяч долларов в месяц. Об этом она сказала в ролике, который опубликовал блогер Зайченко (zaichenkoooo).

В частности, она призналась, что 60 тысяч евро в год тратит на обучение детей.

В то же время Камалия отметила, что может "уложиться" в около 20 тысяч долларов в месяц для проживания, если очень нужно.

"По моему мнению, мужчина должен зарабатывать минимум 150 тысяч долларов в месяц. Это такой минимум", — поделилась певица.

Реакции людей

Большинство комментаторов отреагировали негативно под видео, в частности, люди отмечали, что у Камалии завышенные запросы.

  • "В космосе летает...";
  • "Интересно, где такие зарплаты выплачивают";
  • "Камалии повезло с мужем";
  • "Мне стало смешно с фразы "на содержание лошадей, команды", как говорится, смешала в одном людей, лошадей и...";
  • "Ой. Подскажите, пожалуйста, где найти мужчину, чтобы хотя бы 50 000 тысяч гривен зарабатывал?".

