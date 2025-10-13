Экс-муж Камалии объяснил, почему они после развода живут вместе (фото)

Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур признался, почему после развода с украинской певицей Камалией продолжает с ней жить в одном доме. Пара еще в 2023 году расторгла брак.

Несмотря на это, они продолжают ездить вместе на отдых, проводить много времени вместе и даже жить под одной крышей. Предприниматель в интервью Славе Демину объясняет это тем, что Камалия ему не чужой человек.

Их отношения после изменений в паспорте не изменились. Они остаются хорошими друзьями и родителями двоих детей.

"До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах — это для меня промах. Любой ее подъем — я искренне радуюсь, от любой ее неудачи — мне больно. Я считаю, что мне на нее не все равно. Мы живем в одном доме. Нам это вообще не странно. Мы останемся все равно людьми, друг друга все равно уважаем. Мы разошлись и все равно вместе", — признается Захур.

Камалия и Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Интересно, что 12-летние Арабелла и Мирабелла до сих пор не знают о разводе родителей. Их папа убежден, что такие новости могут травмировать девочек. Подростки со временем сами узнают об этом.

По словам Захура, он пока не ищет себе новую партнершу. Камалия также не готова к переменам в личной жизни.

Камалия и Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Более того, у Арабеллы и Мирабеллы британское гражданство.

"У них британское гражданство, но они в любой момент могут получить украинское, они здесь родились. Мне кажется, британский паспорт более удобен, поэтому мы шли по этому пути", — признался отец близнецов.

