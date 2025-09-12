Камалия собралась в отпуск с бывшим мужем-миллиардером

Украинская певица Камалия неожиданно призналась, что планирует вместе с бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, совместное путешествие за границу.

Related video

Более того, бывшая пара вместе посетила празднование 20-летия ТаблоID. Там их попросили рассказать какой-то секрет.

Камалия раскрыла, что во время съемок своего клипа увлеклась вейкбордингом, а потом повела на тренировку и своих дочерей — Мирабеллу и Арабеллу. Вторым секретом стал совместный с Захуром запланированный отпуск.

"Детки наши поедут со школой на осенних каникулах в Буковель, а мы поедем в Испанию вместе с Захуром, там будет встреча с нашими друзьями. Вот такой секрет", — призналась звезда.

Камалия с дочерьми и бывшим мужем Фото: Instagram

Камалия и Захур

Отметим, что Камалия вышла замуж за британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура в 2003 году. Они стали родителями двух дочерей — Арабеллы и Мирабеллы. Сейчас девочкам по 12 лет. Кроме того, предприниматель уже воспитывал двоих детей от предыдущего союза — Армана и Таню.

Певица и бизнесмен объявили о разводе весной 2023 года после 20-летнего брака. Впоследствии Камалия и Захур неоднократно подогревали слухи о примирении. Впрочем, они просто пообещали поддерживать хорошие отношения ради детей.

Камалия и Захур с дочерьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, знаменитость показала свое имение в Киеве, которое понравилось не всем.