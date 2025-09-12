Камалія зібралася у відпустку з колишнім чоловіком-мільярдером

Українська співачка Камалія несподівано зізналася, що планує разом з колишнім чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, спільну подорож за кордон.

Ба більше, колишня пара разом відвідала святкування 20-річчя ТаблоID. Там їх попросили розповісти якийсь секрет.

Камалія розкрила, що під час зйомок свого кліпу захопилася вейкбордингом, а потім повела на тренування і своїх доньок — Мірабеллу та Арабеллу. Другим секретом стала спільна з Захуром запланована відпустка.

"Дітки наші поїдуть зі школою на осінніх канікулах в Буковель, а ми поїдемо в Іспанію разом із Захуром, там буде зустріч із нашими друзями. Ось такий секрет", — зізналася зірка.

Камалія з доньками та колишнім чоловіком Фото: Instagram

Камалія та Захур

Зазначимо, що Камалія вийшла заміж за британсько-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабеллу та Мірабеллу. Наразі дівчатам по 12 років. Крім того, підприємець уже виховував двох дітей від попереднього союзу — Армана і Таню.

Співачка та бізнесмен оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Згодом Камалія та Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення. Втім, вони просто пообіцяли підтримувати хороші стосунки заради дітей.

Камалія та Захур з доньками Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

