Ексчоловік Камалії пояснив, чому вони після розлучення живуть разом (фото)

Пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур зізнався, чому після розлучення з українською співачкою Камалією продовжує з нею жити в одному домі. Пара ще у 2023 році розірвала шлюб.

Попри це, вони продовжують їздити разом на відпочинок, проводити багато часу разом та навіть жити під одним дахом. Підприємець в інтерв'ю Славі Дьоміну пояснює це тим, що Камалія йому не чужа людина.

Їхні стосунки після змін у паспорті не змінилися. Вони залишаються хорошими друзями та батьками двох дітей.

"Досі емоційно залежний від Камалії. Будь-який її промах – це для мене промах. Будь-який її підйом – я щиро радію, від будь-якої її невдачі – мені боляче. Я вважаю, що мені на неї не все одно. Ми живемо в одному будинку. Нам це взагалі не дивно. Ми залишимось все одно людьми, одне одного все одно поважаємо. Ми розійшлись і однаково разом", — зізнається Захур.

Камалія та Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Цікаво, що 12-річні Арабелла та Мірабелла досі не знають про розлучення батьків. Їхній тато переконаний, що такі новини можуть травмувати дівчаток. Підлітки з часом самі дізнаються про це.

За словами Захура, він поки не шукає собі нову партнерку. Камалія також не готова до змін в особистому житті.

Камалія та Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Ба більше, в Арабелли та Мірабелли британське громадянство.

"У них британське громадянство, але вони будь-якої миті можуть отримати українське, вони тут народились. Мені здається, британський паспорт більш зручний, тому ми йшли цим шляхом", — зізнався батько близнят.

