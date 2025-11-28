Камалия показала имение, в котором живет с бывшим миллиардером: "Мне стесняться нечего" (фото)

Украинская певица Камалия показала свой особняк под Киевом, который поражает масштабами и дорогим декором. Артистка также честно ответила критикам стиля ее недвижимости.

Для проекта "По хатам" звезда провела экскурсию по придомовой территории. Там есть большой бассейн, детская площадка, зона барбекю, отдельный гостевой дом, собственный пирс, с которого раньше можно было уплыть на яхте по Днепру прямо в центр, а также фруктовый сад.

Имение Камалии: растут фрукты и овощи

На территории дома певица выращивает огурцы, помидоры, клубнику, голубику. Последнюю они с мужем Мохаммадом Захуром даже продают, ведя агробизнес.

Также возле имения растут несколько видов грибов, айва, шелковица, абрикосы, персики, яблоки, чернослив, груша, слива.

В частности, в и возле имения живут коты, собаки, попугай, кролики, курочки и даже волчица.

Баня в доме Камалии Фото: YouTube

Детская площадка Фото: YouTube

Картины у бассейна Фото: YouTube

Как строили поместье

Камалия рассказывает, что строили имение 6 лет, начали в 2005, а переехали туда в 2009, несмотря на то, что работы продолжались. Многие вещи интерьера привезены из Италии, Пакистана, ОАЭ, Испании и других стран.

За эти годы они ни разу не делали там ремонт, только косметические поправки.

В доме останавливались и родные пары, и звездные друзья. Интересно, что для гостей-мусульман в комнате лежат специальные молитвенные ковры.

Гостевая спальня Фото: YouTube

Поместье Камалии Фото: YouTube

Поместье Камалии Фото: YouTube

За поместьем ухаживает целая команда: садовники, повар, уборщицы, охрана, водители и другие помощники.

А в основном доме Камалии панорамные окна, коллекционный антиквариат, скульптуры, много картин.

Антиквариат Фото: YouTube

Более того, в имении есть три сауны, баня, джакузи, массажный кабинет, солярий, спортзал, много комнат для отдыха.

Поместье Камалии Фото: YouTube

Камалия ответила критикам

Также Камалия ответила на критику стиля ее дома, который хейтеры описывают как "слишком".

"Кто-то ругает из-за того, что слишком и "как у Пшонки", но есть разные стили, и каждый имеет право существовать. Кому что нравится. Никак не реагирую. Муж не воровал, он у меня не депутат, он заработал своим трудом, инвестициями и бизнесами по всему миру. Мне стыдиться нечего. Все было приобретено очень давно. Все для детей, для наследников", — подчеркнула знаменитость.

Поместье Камалии Фото: YouTube

Бассейн Фото: YouTube

