Камалія розказала про найдорожчу покупку за 11 мільйонів доларів

Співачка відверто розповіла про свої витрати та доходи, розкривши фінансові деталі особистого життя. Артистка поділилася сумами, які витрачає на себе, і назвала найбільший заробіток у кар’єрі.

У бліц-опитуванні "Радіо Maximum" виконавиця відповіла на низку запитань про гроші. Зокрема, вона зізналася, що її найдорожча покупка коштувала близько 11 мільйонів доларів, однак що саме вона придбала — залишила таємницею.

Камалія також розповіла, що регулярно витрачає щонайменше тисячу доларів на догляд за собою. Утримання її розкішного будинку обходиться приблизно у 30 тисяч гривень на місяць — це еквівалент двох середніх зарплат у Києві.

Співачка Камалія

Щодо доходів, співачка пригадала, що її найбільший місячний заробіток сягав 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка заінтригувала кадрами зі своїм залицяльником. Вона показала загадкового фаната, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.

Камалія надягнула на концерт сукню, яка повністю вкрита камінням Swarovski. Тканину для її створення замовляли з Італії, а загальна вага вбрання становить 15 кілограмів.

Відео дня

Крім того, артистка показала свій маєток під Києвом, який вражає масштабами та дорогим декором. Там є великий басейн, дитячий майданчик, зона барбекю, окремий гостьовий будинок, власний пірс, з якого раніше можна було попливти на яхті по Дніпру прямо в центр, а також фруктовий сад. За маєтком доглядає ціла команда: садівники, кухар, прибиральниці, охорона, водії та інші помічники.