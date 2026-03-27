Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Камалия рассказала о самой дорогой покупке за 11 миллионов долларов

Певица Камалия

Певица откровенно рассказала о своих расходах и доходах, раскрыв финансовые детали личной жизни. Артистка поделилась суммами, которые тратит на себя, и назвала самый большой заработок в карьере.

В блиц-опросе "Радио Maximum" исполнительница ответила на ряд вопросов о деньгах. В частности, она призналась, что ее самая дорогая покупка стоила около 11 миллионов долларов, однако что именно она приобрела — оставила тайной.

Камалия также рассказала, что регулярно тратит минимум тысячу долларов на уход за собой. Содержание ее роскошного дома обходится примерно в 30 тысяч гривен в месяц — это эквивалент двух средних зарплат в Киеве.

Певица Камалия
Относительно доходов, певица вспомнила, что ее самый большой месячный заработок достигал 100 тысяч долларов.

Відео дня

Кроме того, артистка показала свое имение под Киевом, которое поражает масштабами и дорогим декором. Там есть большой бассейн, детская площадка, зона барбекю, отдельный гостевой дом, собственный пирс, с которого раньше можно было поплыть на яхте по Днепру прямо в центр, а также фруктовый сад. За поместьем ухаживает целая команда: садовники, повар, уборщицы, охрана, водители и другие помощники.