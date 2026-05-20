Камалия воссоединилась с бывшим мужем-миллиардером (фото)

Украинская певица Камалия, которая встретила свое 49-летие 18 мая, показала, как и с кем отпраздновала день рождения.

Праздничными кадрами звезда поделилась в Instagram.

"Вот так мы праздновали мой день рождения с улыбками, теплом, любовью и людьми, которые по-настоящему сделали этот день особенным", — написала именинница.

Среди тех, кто был рядом с Камалией в ее день, был и бывший муж, миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, а также их дочери — 12-летние Арабелла и Мирабелла.

День рождения Камалии Фото: Facebook

Камалия и Захур развелись

Певица и бизнесмен объявили о разводе еще три года назад, весной 2023 года, после 20-летнего брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради детей, время от времени выходят на публику и даже живут вместе в поместье под столицей.

Камалия вышла замуж за Захура в 2003 году. Они стали родителями двух дочерей — Арабеллы и Мирабеллы. Сейчас девочкам по 12 лет. И они вернулись жить в Украину после Великобритании.

Камалия и Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

