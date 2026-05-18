Камалии — 49: певица сообщила, что Россия разрушила ее бизнес-центр и сделала заявление (фото)

В свой день рождения украинская певица Камалия сообщила, что российские оккупанты нанесли удар по бизнес-центру, который принадлежит ей и бизнесмену Мохаммаду Захуру. По словам артистки, атака произошла в ночь с 13 на 14 мая, однако никакие разрушения не заставят их остановить волонтерскую деятельность и поддержку Вооруженных Сил Украины.

Певица опубликовала кадры поврежденного здания, где ежедневно работали люди и которое на протяжении многих лет было важной частью их жизни. Камалия убеждена, что этот удар стал попыткой запугивания из-за их активной гражданской позиции.

"Видимо, так они "отметили" нашу позицию. Нашу любовь к Украине. Нашу помощь Вооруженным Силам Украины. Нашу веру в победу. Наше желание быть полезными своей стране не словами, а делами", — написала исполнительница.

Бизнес-центр Камалии разрушен из-за атаки РФ Фото: Instagram

Она напомнила, что Мохаммад Захур с первых дней полномасштабного вторжения финансово и организационно поддерживает украинских защитников и пострадавших от войны. Сама артистка также постоянно сотрудничает с волонтерами, посещает военных и помогает семьям, которые оказались в трудном положении.

Несмотря на очередной "шрам войны" и финансовые убытки, Камалия подчеркнула, что они с семьей остаются в Украине и не собираются прекращать благотворительную работу, ведь "любовь к своей стране нельзя разрушить осколками стекла и бетона".

Свое сообщение певица завершила благодарностью Силам обороны за каждый день жизни, отметив, что ее главным и единственным желанием этого года является победа Украины.

