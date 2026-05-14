Известная блогерша неудачно пошутила о массированном обстреле Киева

Украинская блогерша Ванесса Виноградова оскандалилась шуткой о массированном обстреле Украины в ночь на 14 мая.

В Threads девушка пошутила, что якобы именно из-за ее приезда из Варшавы ночь будет неспокойная. Реакции украинцев долго ждать не пришлось.

Виноградова попала в скандал

Люди писали, что шутить о таком совсем неуместно. К тому же, от рук россиян этой ночью погибли люди.

"Киев, извините за эту ночь. Это я просто из Варшавы приехала", — написала блогерша.

Ванесса уже отметила, что пост выложила еще до начала массированной атаки на Киев.

"Второй пост пишу!!! Потому что мне — б**ть не все равно!!! Читайте до конца: Я приехала из Варшавы на др мамы и за день было пару тревог. Еще между собой с друзьями, я говорила, что как только я приезжаю, начинают тревоги. Наверное надо не ехать, чтобы людям не портить жизнь. Ночь. Начинается еще одна тревога, и у мамы на телефоне звук "повышенная опасность" Я выдыхаю и пишу этот пост. И я ложусь спать. Утром беру телефон, читаю новости, в а**е", — отметила Виноградова.

Блогерша понимает, почему украинцы на нее "налетели".

"Я бы сама на себя налетела. Поэтому я пишу уже второй пост, чтобы донести вам свое мнение!!! Я могла просто сказать извините, но я хотела и хочу — чтобы меня услышали и не делали из меня демона. Я про**алась. Очень и очень жестко. И мне действительно очень стыдно. Я прошу прощения у всех, кого мой пост оскорбил. Я 100000 раз прошу прощения за пост во время тревоги, но я его не писала после или во время трагедии!" — добавила девушка.

Обстрел 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая Киевская область подверглась массированной атаке со стороны россиян. Больше всего разрушений и раненых зафиксировано в Бориспольском районе, также удары пришлись еще по меньшей мере на несколько районов области. В общем, в результате обстрелов повреждены жилые дома, многоэтажки, предприятия и автомобили, в ряде населенных пунктов возникли пожары и проводилась эвакуация жителей.

Российские войска осуществили массированную атаку и по Киеву. 8 человек погибли, о чем известно по состоянию на вечер 14 мая.

