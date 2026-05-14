Відома блогерка невдало пожартувала про масований обстріл Києва

Українська блогерка Ванесса Виноградова оскандалилася жартом про масований обстріл України в ніч на 14 травня.

У Threads дівчина пожартувала, що начебто саме через її приїзд з Варшави ніч буде неспокійна. Реакції українців довго чекати не довелося.

Виноградова потрапила в скандал

Люди писали, що жартувати про таке зовсім недоречно. До того ж, від рук росіян цієї ночі загинули люди.

"Київ, вибачте за цю ніч. Це я просто з Варшави приїхала", — написала блогерка.

Ванесса вже наголосила, що пост виклала ще до початку масованої атаки на Київ.

"Другий пост пишу!!! Тому що мені — б**ть не все одно!!! Читайте до кінця: Я приїхала з Варшави на др мами і за день було пару тривог. Ще між собою з друзями, я казала, що як тільки я приїжджаю, починають тривоги. Певно треба не їхати, щоб людям не псувати життя. Ніч. Починається ще одна тривога, і в мами на телефоні звук "підвищена небезпека" Я видихаю і пишу цей пост. І я лягаю спати. Зранку беру телефон, читаю новини, в а**ї", — зазначила Виноградова.

Блогерка розуміє, чому українці на неї "налетіли".

"Я б сама на себе налетіла. Тому я пишу вже другий пост, щоб донести вам свою думку!!! Я могла просто сказати вибачте, але я хотіла і хочу — щоб мене почули і не робили з мене демона. Я про**алась. Дуже і дуже жостко. І мені справді дуже соромно. Я прошу вибачення у всіх, кого мій пост образив. Я 100000 разів прошу вибачення за пост під час тривоги, але я його не писала після чи під час трагедії!" — додала дівчина.

Обстріл 14 травня

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Київська область зазнала масованої атаки з боку росіян. Найбільше руйнувань і поранених зафіксовано у Бориспільському районі, також удари припали ще щонайменше на кілька районів області. Загалом, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, підприємства та автомобілі, у низці населених пунктів виникли пожежі та проводилася евакуація мешканців.

Російські війська здійснили масовану атаку й по Києву. 8 людей загинули, про що відомо станом на вечір 14 травня.

