Пропонували дівчат та яблука: Кондратюк прокоментував скандал навколо "Караоке на Майдані"

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк публічно відреагував на свіжий скандал під час повернення легендарного шоу "Караоке на Майдані".

Одна дівчина заявила, що її начебто обманула команда шоу та просила гроші за участь. Кондратюк в інтерв’ю Славі Дьоміну це спростовує.

Скандал на "Караоке на Майдані"

"Мені абсолютно байдуже. Можливо, через те, що багато років не було "Караоке на Майдані". Ну, скільки років тій дівчині, досить юна, яка не знає, що таке "Караоке на Майдані", як туди потрапити і як воно ведеться", — почав продюсер.

За словами Кондратюка, що під час знімань хлопець, який був разом з тією дівчиною, намагався поспілкуватися з ним.

"Цей хлопчик якимось чином зміг достукатися до мене від між другою і третьою передачею. Я тоді вийшов, з кимось говорив зі знімальної групи. Він: "Можна? Ну, будь ласка, можна. У мене є дівчина, вона хоче стати учасницею передачі". Я кажу: "Дивись, є два шляхи. Або вас вибере ведучий, коли вона буде гарно співати ту пісню, яку ведучий почне, або ви на аукціоні купляєте собі місце", — наголосив шоумен.

Після цього хлопець заговорив про те, що його дівчина має власну пісню, а Кондратюк на це відмовив.

Пропонували дівчат та яблука

Зокрема, продюсер та ведучий наголосив, що ніколи не брав гроші від учасників за участь у шоу.

"Якби я брав гроші, "Караоке на Майдані" були б іншою грою. Ми це відчули десь на третьому році, люди підходили до редакторів: "Як попасти?". Усі казали: "Дивіться, он там сидить ведучий, він там гримується зараз, п’є каву. Ви нічого не доведете йому", — пригадав шоумен.

Ба більше, той отримував пропозиції від людей, які хотіли заспівати на "Караоке на Майдані": відпочинок в Одесі "ол інклюзів" з дівчатами та навіть два вагони яблук.

"Це гра, у яку ми не грали крапленими картами ніколи", — зазначив Кондратюк.

