Ведучий "Караоке на Майдані" опинився на операційному столі: що сталося (фото)

Український виконавець та новий ведучий легендарного шоу "Караоке на Майдані" Хас публічно розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям. Через це його музична кар’єра наразі на паузі.

В інтерв’ю "Ближче до зірок" співак зізнався, що має вроджену ваду нирок, тому йому довелося перенести цілу низку операцій. Наразі ведучий "Караоке на Майдані" фізично ще не готовий повернутися до виступів, адже поважає своїх глядачів, які, за його словами, точно чекають специфічних трюків.

Хас переніс низку операцій

Виконавець також зізнався, що його життя без сцени важке.

"Зараз я проходжу ряд операцій, лікувань. У мене кожні два тижні була операція з наркозом по три години, і перше, про що я подумав лежачи: "Боже, як я хочу на сцену". Ясно, що це не відбудеться зараз, бо фізично я все ще не можу цього зробити. Але коли зможу, то зроблю, можливо, два концерти на рік, а не як було 70-100 на рік", — каже Хас.

Попри повні зали, співак в один момент зрозумів, що більше не може виступати у звичному ритмі.

Хас має вроджену ваду нирок

"Я завершив гастрольну діяльність тоді, коли всі мої концерти мали солдаути. Колеги по цеху запитували, чи погано продавалися квитки. Хай би в кожного так погано продавалося. Я пішов тоді, коли зрозумів, що більше не можу через особисті причини — психологічні, моральні, а потім вже і фізичні, за станом здоров’я", — зізнався ведучий "Караоке на Майдані".

