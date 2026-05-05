Ведущий "Караоке на Майдане" оказался на операционном столе: что произошло (фото)

Украинский исполнитель и новый ведущий легендарного шоу "Караоке на Майдане" Хас публично рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за этого его музыкальная карьера сейчас на паузе.

В интервью "Ближе к звездам" певец признался, что имеет врожденный порок почек, поэтому ему пришлось перенести целый ряд операций. Сейчас ведущий "Караоке на Майдане" физически еще не готов вернуться к выступлениям, ведь уважает своих зрителей, которые, по его словам, точно ждут специфических трюков.

Исполнитель также признался, что его жизнь без сцены тяжелая.

"Сейчас я прохожу ряд операций, лечений. У меня каждые две недели была операция с наркозом по три часа, и первое, о чем я подумал лежа: "Боже, как я хочу на сцену". Ясно, что это не произойдет сейчас, потому что физически я все еще не могу этого сделать. Но когда смогу, то сделаю, возможно, два концерта в год, а не как было 70-100 в год", — говорит Хас.

Несмотря на полные залы, певец в один момент понял, что больше не может выступать в привычном ритме.

"Я завершил гастрольную деятельность тогда, когда все мои концерты имели солдауты. Коллеги по цеху спрашивали, плохо ли продавались билеты. Пусть бы у каждого так плохо продавалось. Я ушел тогда, когда понял, что больше не могу по личным причинам — психологическим, моральным, а потом уже и физическим, по состоянию здоровья", — признался ведущий "Караоке на Майдане".

