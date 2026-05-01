"Кондратюк имеет репутацию": украинская певица рассказала о скандале на "Караоке на Майдане"

Украинская певица Мила Нитич рассказала детали скандала на "Караоке на Майдане", где известного продюсера Игоря Кондратюка, который много лет был ведущим шоу, обвинили в вымогательстве денег. Она стала очевидцем инцидента во время съемок нового выпуска.

По словам певицы, этот скандал может быть заказным. Об этом она сказала в комментарии проекту "Утро в большом городе" на допремьерном показе фильма "Дьявол носит Prada", который вернулся на экраны спустя 20 лет.

Певица отмечает, что видео, которое распространяется по сети, является вырванным из контекста из-за чего создается ложное представление о ситуации.

Отдельно Нитич отметила, что Кондратюк имеет слишком серьезную репутацию, которую строил десятилетиями, чтобы рисковать ею ради 1000 долларов.

"Все это вырвано из контекста и неискренне. Ну кто будет пачкаться за $1000? Игорь Кондратюк? Вы серьезно? Человек, который 30 лет создавал свою репутацию в Украине?" — сказала артистка.

Скандал с обвинением шоу "Караоке на Майдане" — что известно

26 апреля одна из пользовательниц соцсетей рассказала, что она пришла на съемки шоу и поинтересовалась, можно ли выступить во время передачи с целью сборов на благотворительность. Она утверждает, что один из "организаторов" шоу сообщил, что сможет предоставить такую возможность за $1000. После этого, по ее словам, "ее ребята" отдали эту сумму кому-то из команды, но им не дали выйти на сцену.

В комментариях к вирусному сообщению автора, позиции пользователей поделились на несколько лагерей: одни — поддерживали позицию девушки, а вторая значительная часть авторов обвинили автора во лжи и манипуляциях, третьи — не смогли определиться, кто прав в этой истории.

В ответ на канале "ТЕТ", на котором выходит шоу, заявили о попытке вмешаться в процесс и сорвать съемку. Там отметили, что участие в проекте является открытым и бесплатным для всех. В то же время шоу предусматривает возможность задонатить и стать "Джокером", что дает шанс автоматически попасть в финал и побороться за первенство.

Напомним, Фокус сообщал о:

старт нового сезона шоу на Подоле в Киеве;

кто будет новым ведущим программы "Караоке на Майдане" вместо Игоря Кондратюка.

Также сообщалось о 8 украинских звездах, которых открыл легендарный проект. Для многих артистов именно эта сцена стала первой ступенькой к большой карьере в шоубизнесе.