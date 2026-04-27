"Попытки хайповать": в ТЕТ отреагировали на обвинения организаторов "Караоке на майдане" в обмане

В сети 26 апреля обвинили организаторов шоу "Караоке на Майдане" в якобы обмане и краже средств во время съемок нового выпуска. На канале ТЕТ, где выходит программа, отреагировали на обвинения, заявив о попытке вмешаться в процесс и сорвать съемку.

На канале также отметили, что информация о ситуации была передана правоохранителям. Об этом написали на странице канала в Threads.

Там отметили, что участие в проекте является открытым и бесплатным для всех. В то же время шоу предусматривает возможность задонатить и стать "Джокером", что дает шанс автоматически попасть в финал и побороться за первенство.

Отдельно на ТЕТ отметили, что все собранные деньги передаются на поддержку реабилитационного центра "Титановые", где проходят восстановление украинские военные.

"Отдельно хотим подчеркнуть: любые попытки хайповать или привлекать внимание через срыв съемок или провокации — неприемлемы. Мы за уважение, поддержку и безопасное пространство для всех участников. "Караоке на майдане" — это народный проект о музыке и людях, влюбленных в жизнь", — подчеркнули в ТЕТ.

Сообщение ТЕТ Фото: Скриншот

Скандал с обвинением шоу "Караоке на Майдане" — что известно

26 апреля одна из пользовательниц соцсетей рассказала, что она пришла на съемки шоу и поинтересовалась, можно ли выступить во время передачи с целью сборов на благотворительность. Она утверждает, что один из "организаторов" шоу сообщил, что сможет предоставить такую возможность за $1000. После этого, по ее словам, "ее ребята" отдали эту сумму кому-то из команды, но им не дали выйти на сцену.

В комментариях к вирусному сообщению автора, позиции пользователей поделились на несколько лагерей: одни — поддерживали позицию девушки, а вторая значительная часть авторов обвинили автора во лжи и манипуляциях, третьи — не смогли определиться, кто прав в этой истории.

