"Спроби хайпувати": у ТЕТ відреагували на звинувачення організаторів "Караоке на майдані" в обмані

У мережі 26 квітня звинуватили організаторів шоу "Караоке на Майдані" в нібито обмані та крадіжці коштів під час зйомок нового випуску. На каналі ТЕТ, де виходить програма, відреагували на звинувачення, заявивши про спробу втрутитися в процес і зірвати зйомку.

На каналі також наголосили, що інформація про ситуацію була передана правоохоронцям. Про це написали на сторінці каналу в Threads.

Там наголосили, що участь у проєкті є відкритою і безкоштовною для всіх. Водночас шоу передбачає можливість задонатити і стати "Джокером", що дає шанс автоматично потрапити у фінал і позмагатися за першість.

Окремо на ТЕТ зазначили, що всі зібрані гроші передаються на підтримку реабілітаційного центру "Титанові", де проходять відновлення українські військові.

"Окремо хочемо підкреслити: будь-які спроби хайпувати або привертати увагу через зрив зйомок чи провокації — неприйнятні. Ми за повагу, підтримку і безпечний простір для всіх учасників. "Караоке на майдані" — це народний проєкт про музику і людей, закоханих в життя", — наголосили в ТЕТ.

Допис ТЕТ

Скандал зі звинуваченням шоу "Караоке на Майдані" — що відомо

26 квітня одна з користувачок соцмереж розповіла, що вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з "організаторів" шоу повідомив, що зможе надати таку нагоду за $1000. Після цього, за її словами, "її хлопці" віддали цю суму комусь з команди, але їм не дали вийти на сцену.

У коментарях до вірусного допису авторки, позиції користувачів поділилися на кілька таборів: одні — підтримували позицію дівчини, а друга значна частина дописувачів звинуватили авторку в брехні та маніпуляціях, треті — не змогли визначитися, хто правий у цій історії.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про:

старт нового сезону шоу на Подолі в Києві;

хто буде новим ведучим програми "Караоке на Майдані" замість Ігоря Кондратюка.

Також повідомлялося про 8 українських зірок, яких відкрив легендарний проєкт. Для багатьох артистів саме ця сцена стала першою сходинкою до великої карʼєри в шоубізнесі.