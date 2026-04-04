Легендарне шоу "Караоке на майдані" повертається в ефір: де та коли пройдуть зйомки (відео)

Українська телепрограма "Караоке на майдані" повертається на телеекрани після шестирічної паузи. Продюсер Ігор Кондратюк заявив, що в шоу буде новий ведучий, а перші зйомки нового сезону вже стартують незабаром.

Наразі заплановані зйомки нових епізодів програми відбудуться на столичній Контрактовій площі 25 квітня. Телеканал ТЕТ і продюсер кажуть, що повертають шоу до ефіру заради підтримки реабілітаційного центру "Титанові", йдеться в заяві телеканалу.

"Тож будемо співати, ділитися теплом і разом допомагати тим, хто цього потребує. Перші донати можна зробити вже зараз", — пишуть організатори телепрограми, вказавши код на збори.

Також повідомляється, що у шоу буде новий ведучий, але наразі його ім'я не розкривається. Продюсер Ігор Кондратюк, який тривалий час вів програму, повідомив, що місце зйомки шоу було перенесено на столичну Контрактову площу.

Відео дня

Перший знімальний день анонсовано 25 квітня з 11:00 до 15:00, де буде відзнято три епізоди нового сезону проєкту. Наступний знімальний день анонсовано на 9 та 10 травня, з 11:00 за тим же графіком і в тому ж місці.

Перед оголошення про повернення до шоу на екрани, Ігор Кондратюк повідомив, що не планує повертатися в якості ведучого легендарного проєкту. За його словами, найкраще для цієї ролі підійде молодий ведучий чи ведуча, а сам він залишиться правовласником програми і креативним продюсером проєкту.

Згодом стало відомо, що шоу "Караоке на Майдані" несподівано відновили. Ведучий Ігор Кондратюк знову проводить змагання у співі між людьми, а учасники збирають гроші у капелюхи та отримують приємні презенти.