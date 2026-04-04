Легендарное шоу "Караоке на майдане" возвращается в эфир: где и когда пройдут съемки (видео)

Украинская телепрограмма "Караоке на майдане" возвращается на телеэкраны после шестилетней паузы. Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в шоу будет новый ведущий, а первые съемки нового сезона уже стартуют в скором времени.

Сейчас запланированы съемки новых эпизодов программы состоятся на столичной Контрактовой площади 25 апреля. Телеканал ТЕТ и продюсер говорят, что возвращают шоу в эфир ради поддержки реабилитационного центра "Титаны", говорится в заявлении телеканала.

"Поэтому будем петь, делиться теплом и вместе помогать тем, кто в этом нуждается. Первые донаты можно сделать уже сейчас", — пишут организаторы телепрограммы, указав код на сборы.

Также сообщается, что у шоу будет новый ведущий, но пока его имя не раскрывается. Продюсер Игорь Кондратюк, который долгое время вел программу, сообщил, что место съемки шоу было перенесено на столичную Контрактовую площадь.

Первый съемочный день анонсирован 25 апреля с 11:00 до 15:00, где будет отснято три эпизода нового сезона проекта. Следующий съемочный день анонсирован на 9 и 10 мая, с 11:00 по тому же графику и в том же месте.

Перед объявления о возвращении в шоу на экраны, Игорь Кондратюк сообщил, что не планирует возвращаться в качестве ведущего легендарного проекта. По его словам, лучше всего для этой роли подойдет молодой ведущий или ведущая, а сам он останется правообладателем программы и креативным продюсером проекта.

Ранее Фокус сообщал о том, какие звезды эстрады начинали карьеру в "Караоке на Майдане". Для многих артистов именно эта сцена стала первой ступенькой к большой карьере в шоубизнесе.

Впоследствии стало известно, что шоу "Караоке на Майдане" неожиданно возобновили. Ведущий Игорь Кондратюк снова проводит соревнования в пении между людьми, а участники собирают деньги в шляпы и получают приятные презенты.