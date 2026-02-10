"Караоке на Майдане" возвращается: 8 украинских звезд, которых открыл легендарный проект (видео)

Телепроект "Караоке на Майдане" возвращается на экраны с обновленным форматом и четкой социальной миссией. В новом сезоне на телеканале ТЕТ развлечение трансформируется в реальную помощь — все благотворительные сборы будут направлены на поддержку ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию в центре "Титанов".

Как отмечают создатели, сегодня "Караоке на Майдане" — это не о ностальгии, а о единении, живых эмоциях и общем голосе страны. Проект осовременили, но сохранили его главную суть: открытая народная площадка, где важны искренность, поддержка и ощущение "мы вместе".

"Мы сознательно закладываем социальную миссию в основу проекта. "Караоке на Майдане" уникально тем, что сочетает живую народную эмоцию, пространство для креатива и реальную пользу для общества", — отмечает генеральный продюсер ТЕТ Оксана Петришин.

Звезды, которых открыло "Караоке на Майдане"

На протяжении почти 20 лет программа "Караоке на Майдане" оставалась одним из самых рейтинговых музыкальных проектов в Украине. Каждое воскресенье миллионы зрителей собирались у экранов, чтобы посмотреть, как на главной площади столицы поют рядовые украинцы — без профессиональной сцены, жюри и фонограмм.

Потенциальные участники приходили на Майдан Независимости, чтобы продемонстрировать свой талант перед живой аудиторией и ведущим шоу Игорем Кондратюком. Для многих артистов именно эта сцена стала первой ступенькой к большой карьере в шоубизнесе.

Тина Кароль

В 2005 году тогда еще студентка первого курса Национального авиационного университета Татьяна Либерман вышла на сцену "Караоке на Майдане" с песней "Сладкий грех". Несмотря на сильные вокальные данные, победу ей одержать не удалось. В то же время выступление запомнилось зрителям, а сама участница стала одним из примеров того, как участие в проекте может стать началом большого пути. Уже через несколько лет Тина Кароль получила всеукраинскую популярность и статус одной из главных поп-звезд страны.

Макс Барских

В 2007 году на "Караоке на Майдане" появился студент Херсонского Таврического лицея искусств Николай Бортник, который впоследствии стал известным под псевдонимом Макс Барских. Юноша производил впечатление застенчивого во время общения, однако полностью менялся, когда начинала звучать музыка. Его эпатажное исполнение песни Never Let You Go не принесло победы, однако привлекло внимание зрителей. Уже позже Барских заявил о себе в "Фабрике звезд 2", что стало следующим этапом его карьеры.

Тарас Тополя

Творческий путь солиста группы "Антитела" также связан с "Караоке на Майдане". В 2010 году Тарас Тополя во второй раз появился на сцене проекта уже не как участник, а как начинающий артист. Вместе с коллегами он представил публике первый трек группы — "План". Композиция получила теплый прием и стала важным шагом в становлении коллектива.

Виталий Козловский

Виталий Козловский заявил о себе на "Караоке на Майдане" еще в 2002 году. Исполнив песню "Пронто", он запомнился зрителям своим стилем и подачей. Именно участие в проекте стало для него судьбоносным: Козловского заметил Игорь Кондратюк, который впоследствии стал его продюсером. Хоть их сотрудничество позже завершилось судебным конфликтом, именно "Караоке на Майдане" дало певцу первую масштабную узнаваемость.

Наталья Валевская

В 2010 году Наталья Валевская поразила зрителей исполнением украинской народной песни "Маруся" и авторского трека "Отпусти". На тот момент певица уже была известна как победительница проекта "Шанс", однако ее появление на сцене "Караоке на Майдане" стало еще одним доказательством силы живого формата и народной поддержки.

Дмитрий Каднай

В 2007 году свои силы на "Караоке на Майдане" попробовал и Дмитрий Каднай. Для выступления он выбрал композицию группы Queen — The Show Must Go On. Впоследствии певец также принял участие в "Фабрике звезд", где продолжил строить собственную музыкальную карьеру.

Алина Паш

В 2009 году Alina Pash пришла на Крещатик, чтобы стать участницей "Караоке на Майдане". На тот момент певица уже имела опыт участия в различных талант-шоу, а народный формат стал для нее еще одной ступенькой на пути к большой сцене.

Павел Табаков

Игорь Кондратюк неоднократно называл Павла Табакова одним из самых сильных победителей проекта. Он отмечал, что певец является уникальным случаем, ведь выигрывал и "Шанс", и "Голос страны". Хотя Табаков не стал массовой поп-звездой, его пример считают показательным для нишевого, но профессионального артиста.

