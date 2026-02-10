"Караоке на Майдані" повертається: 8 українських зірок, яких відкрив легендарний проєкт (відео)

Телепроєкт "Караоке на Майдані" повертається на екрани з оновленим форматом і чіткою соціальною місією. У новому сезоні на телеканалі ТЕТ розвага трансформується у реальну допомогу — всі благодійні збори будуть спрямовані на підтримку ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію у центрі "Титанові".

Як зазначають творці, сьогодні "Караоке на Майдані" — це не про ностальгію, а про єднання, живі емоції та спільний голос країни. Проєкт осучаснили, але зберегли його головну суть: відкритий народний майданчик, де важливі щирість, підтримка й відчуття "ми разом".

"Ми свідомо закладаємо соціальну місію в основу проєкту. "Караоке на Майдані" унікальне тим, що поєднує живу народну емоцію, простір для креативу й реальну користь для суспільства", — наголошує генеральна продюсерка ТЕТ Оксана Петришин.

Зірки, яких відкрило "Караоке на Майдані"

Протягом майже 20 років програма "Караоке на Майдані" залишалася одним із найрейтинговіших музичних проєктів в Україні. Щонеділі мільйони глядачів збиралися біля екранів, аби подивитися, як на головній площі столиці співають пересічні українці — без професійної сцени, журі та фонограм.

Потенційні учасники приходили на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати свій талант перед живою аудиторією та ведучим шоу Ігорем Кондратюком. Для багатьох артистів саме ця сцена стала першою сходинкою до великої карʼєри в шоубізнесі.

Тіна Кароль

У 2005 році тоді ще студентка першого курсу Національного авіаційного університету Тетяна Ліберман вийшла на сцену "Караоке на Майдані" з піснею "Сладкий грех". Попри сильні вокальні дані, перемогу їй здобути не вдалося. Водночас виступ запам’ятався глядачам, а сама учасниця стала одним із прикладів того, як участь у проєкті може стати початком великого шляху. Уже за кілька років Тіна Кароль здобула всеукраїнську популярність і статус однієї з головних попзірок країни.

Макс Барських

У 2007 році на "Караоке на Майдані" з’явився студент Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Микола Бортник, який згодом став відомим під псевдонімом Макс Барських. Юнак справляв враження сором’язливого під час спілкування, однак повністю змінювався, коли починала звучати музика. Його епатажне виконання пісні Never Let You Go не принесло перемоги, проте привернуло увагу глядачів. Уже згодом Барських заявив про себе у "Фабриці зірок 2", що стало наступним етапом його карʼєри.

Тарас Тополя

Творчий шлях соліста гурту "Антитіла" також пов’язаний із "Караоке на Майдані". У 2010 році Тарас Тополя вдруге з’явився на сцені проєкту вже не як учасник, а як артист-початківець. Разом із колегами він представив публіці перший трек гурту — "План". Композиція отримала теплий прийом і стала важливим кроком у становленні колективу.

Віталій Козловський

Віталій Козловський заявив про себе на "Караоке на Майдані" ще у 2002 році. Виконавши пісню "Пронто", він запам’ятався глядачам своїм стилем і подачею. Саме участь у проєкті стала для нього доленосною: Козловського помітив Ігор Кондратюк, який згодом став його продюсером. Хоч їхня співпраця пізніше завершилася судовим конфліктом, саме "Караоке на Майдані" дало співакові першу масштабну впізнаваність.

Наталія Валевська

У 2010 році Наталія Валевська вразила глядачів виконанням української народної пісні "Маруся" та авторського треку "Отпусти". На той момент співачка вже була відома як переможниця проєкту "Шанс", однак її поява на сцені "Караоке на Майдані" стала ще одним доказом сили живого формату та народної підтримки.

Дмитро Каднай

У 2007 році свої сили на "Караоке на Майдані" спробував і Дмитро Каднай. Для виступу він обрав композицію гурту Queen — The Show Must Go On. Згодом співак також узяв участь у "Фабриці зірок", де продовжив будувати власну музичну карʼєру.

Alina Pash

У 2009 році Alina Pash прийшла на Хрещатик, щоб стати учасницею "Караоке на Майдані". На той момент співачка вже мала досвід участі в різних талант-шоу, а народний формат став для неї ще однією сходинкою на шляху до великої сцени.

Павло Табаков

Ігор Кондратюк неодноразово називав Павла Табакова одним із найсильніших переможців проєкту. Він наголошував, що співак є унікальним випадком, адже вигравав і "Шанс", і "Голос країни". Хоч Табаков не став масовою попзіркою, його приклад вважають показовим для нішевого, але професійного артиста.

