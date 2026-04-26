Скандал на "Караоке на майдані": організаторів звинуватили в обмані та крадіжці, реакція мережі (відео)

Одна з користувачок у мережі звинуватила організаторів шоу "Караоке на Майдані" в нібито обмані та крадіжці коштів. В мережі висловили іншу позицію, а на момент публікації телеканал ТЕТ і засновник програми Ігор Кондратюк не прокоментували інцидент.

Зі слів юзерки з ніком spiceicee, її обманули представники команди шоу щодо виступу задля зборів на благодійність. Про це вона розповіла в своєму допису в Threads.

За словами жінки, вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з "організаторів" шоу повідомив, що зможе надати таку нагоду за $1000.

Юезрка звинувачує організаторів шоу "Караоке на майдані" в обмані Фото: Скриншот

"Наші хлопці підходили до абсолютно всіх робітників, один з них якоби домовився за нас і пообіцяв, що ми будемо в програмі. Йому віддали 1000$ за виступ і домовленість (дуже важливий для моїх друзів військових), який нам у підсумку запороли і тупо не дали вийти на сцену. $1000 улетіли в чийсь карман", — написала дівчина.

Згодом, коли авторка допису та її друзі "запідозрили обман", то негайно звернулися до пана Кондратюка щодо цієї ситуації. Творець шоу заявив, що він особисто не брав ніяких коштів, та попросив показати ту саму особу, якій юзерка передала гроші.

Юзерка стверджує, що Кондратюк забанив її в соцмережах Фото: скриншот

У відповідь між сторонами спалахнула суперечка щодо коштів на підвищених тонах і з використанням ненормативної лексики. Згодом після цього авторка допису разом із друзями приїхала до поліції, де написала заяву про крадіжку коштів.

Пізніше авторка допису виклала повне відео конфлікту, де спочатку звинуватила Ігоря Кондратюка та його команду в наклепі, образах і неготовності вирішувати конфліктну ситуацію.

"Спитайте що сталося, заведіть людину в палатку, поговоріть з нею, спробуйте вирішити мирно — нііі. Штовхати її від огорожі, угарати і виставляти бомжем (в тебе не могло бути такої суми) та брехлом на очах у публіки, бо *чко зжалось за репутацію — пане Кондратюк, ви та ваша команда справилася на ура. Ваш персонал не давав пройти за огорожу, щоб знайти крису в ваших палатках ні нам, ні поліції більше години", — пише дівчина.

Авторка допису виклала повне відео конфлікту щодо коштів Фото: скриншот

Трохи пізніше авторка допису написала, що не має особистих претензій до творця шоу Ігоря Кондратюка, а має їх до команди організаторів. За її словами, вона чудово розуміє, що грошей ніхто не поверне.

Скандал на "Караоке на майдані": реакція Кондратюка

На момент публікації матеріалу телеканал ТЕТ та Ігор Кондратюк не прокоментували суть конфлікту та власну позицію щодо цієї історії.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного допису авторки, позиції користувачів поділилися на кілька таборів: одні — підтримували позицію дівчини, а друга значна частина дописувачів звинуватили авторку в брехні та маніпуляціях, треті — не змогли визначитися в правоті цієї історії.

Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Вперше чую, щоб за виступ на Караоке на Майдані треба було платити, ще й $1000. Здається, вас просто намахали. Могли б задонатити тисячу на збір, а не домовлятись незрозуміло з ким";

"Дати рандомному тіпу тисячу баксів без жодного підтвердження і потім дивуватись, шо тебе кинули це канєшно п*здєц. Дуже прикро за вас канєшно, але вас на*бали, вам нап*зділи, нап*здюнькали розумієте ? І не через то шо всі кругом казли, це і так понятно — а через вашу надмірну довіру до незнайомих людей!";

"Мені здається, якби ви менше орали і дали їм хоч слово сказати ви могли б щось вирішити, домовитись що там наступного разу вийдете наприклад. А так ви тупо дали комусь гроші і орете на усіх, понятно, що вас просто випроводять звідти";

"Є тільки слова цієї "пані". Схоже на звичайний хайп! Хоть один пруф того що вона давала взагалі ці кошти є?";

"На відео видно неврівноважену, яка невідомо кому віддала 1к$, а тепер намагається влаштувати спектакль. Якщо ти дійсно впевнена, що це зробили його люди, то треба не вопити на всю вулицю, а нормально підійти і обоговорити це тихо і без оцього цирку. Впевнений, що при нормальному спілкуванні тобі пішли б на зустріч. А так, то правильно він тебе послав".

Нагадаємо, Фокус повідомляв про:

старт нового сезону шоу на Подолі в Києві;

хто буде новим ведучим програми "Караоке на Майдані" замість Ігоря Кондратюка.

Також повідомлялося про 8 українських зірок, яких відкрив легендарний проєкт. Для багатьох артистів саме ця сцена стала першою сходинкою до великої карʼєри в шоубізнесі.