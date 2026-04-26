Скандал на "Караоке на майдане": организаторов обвинили в обмане и воровстве, реакция сети (видео)

Одна из пользовательниц в сети обвинила организаторов шоу "Караоке на Майдане" в якобы обмане и краже средств. В сети высказали другую позицию, а на момент публикации телеканал ТЕТ и основатель программы Игорь Кондратюк не прокомментировали инцидент.

По словам юзера с ником spicee, ее обманули представители команды шоу относительно выступления для сборов на благотворительность. Об этом она рассказала в своем сообщении в Threads.

По словам женщины, она пришла на съемки шоу и поинтересовалась, можно ли выступить во время передачи с целью сборов на благотворительность. Она утверждает, что один из "организаторов" шоу сообщил, что сможет предоставить им такую возможность за $1000.

Юэзерка обвиняет организаторов шоу "Караоке на майдане" в обмане

"Наши ребята подходили к абсолютно всем рабочим, один из них якобы договорился за нас и пообещал, что мы будем в программе. Ему отдали 1000$ за выступление и договоренность (очень важное для моих друзей военных), которое нам в итоге запороли и тупо не дали выйти на сцену. $1000 улетели в чей-то карман", — написала девушка.

Впоследствии, когда автор сообщения и ее друзья заподозрили обман, то немедленно обратились к Кондратюку. Соавтор шоу заявил, что он лично не брал никаких средств, и просил показать то самое лицо, которому юзерка передала деньги.

Юзерка утверждает, что Кондратюк забанил ее в соцсетях

В ответ между сторонами вспыхнул спор о средствах на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. Впоследствии после этого автор сообщения вместе с друзьями приехала в полицию, где написала заявление о краже средств.

Позже автор сообщения выложила полное видео конфликта, где сначала обвинила Игоря Кондратюка и его команду в клевете, оскорблениях и неготовности решать конфликтную ситуацию.

"Спросите что произошло, заведите человека в палатку, поговорите с ним, попробуйте решить мирно — нееет. Толкать его от ограды, угарать и выставлять бомжем (у тебя не могло быть такой суммы) и лжецом на глазах у публики, потому что *чко сжалось за репутацию — господин Кондратюк, вы и ваша команда справилась на ура. Ваш персонал не давал пройти за ограждение, чтобы найти крысу в ваших палатках ни нам, ни полиции больше часа", — пишет девушка.

Автор сообщения выложила полное видео конфликта относительно средств

Чуть позже автор сообщения написала, что не имеет личных претензий к создателю шоу Игорю Кондратюку, а имеет их к команде организаторов. По ее словам, она прекрасно понимает, что денег никто не вернет.

Скандал на "Караоке на майдане": реакция Кондратюка

На момент публикации материала телеканал ТЕТ и Игорь Кондратюк не прокомментировали суть конфликта и собственную позицию по этой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному сообщению автора позиции пользователей поделились на несколько лагерей: одни — поддерживали позицию девушки, а вторая значительная часть авторов обвинили автора во лжи и манипуляциях, третьи — не смогли определиться в правоте этой истории.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Впервые слышу, чтобы за выступление на Караоке на Майдане надо было платить, еще и $1000. Кажется, вас просто намахали. Могли бы задонатить тысячу на сбор, а не договариваться непонятно с кем";

"Дать рандомному типу тысячу баксов без всякого подтверждения и потом удивляться, шо тебя кинули это канешна п*здец. Очень обидно за вас конечно, но вас на*бали, вам нап*здили, нап*здюнькалы понимаете? И не из-за того что все кругом казлы, это и так понятно — а из-за вашего чрезмерного доверия к незнакомым людям!";

"Мне кажется, если бы вы меньше орали и дали им хоть слово сказать вы могли бы что-то решить, договориться что там в следующий раз выйдете например. А так вы тупо дали кому-то деньги и орете на всех, понятно, что вас просто выпроводят оттуда";

"Есть только слова этой "дамы". Похоже на обычный хайп! Хоть один пруф того что она давала вообще эти средства есть?";

"На видео видно неуравновешенную, которая неизвестно кому отдала 1к$, а теперь пытается устроить спектакль. Если ты действительно уверена, что это сделали его люди, то надо не вопить на всю улицу, а нормально подойти и обсудить это тихо и без этого цирка. Уверен, что при нормальном общении тебе пошли бы на встречу. А так, то правильно он тебя послал".

