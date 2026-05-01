"Кондратюк має репутацію": українська співачка розповіла про скандал на "Караоке на Майдані"

Українська співачка Міла Нітич розповіла деталі скандалу на "Караоке на Майдані", де відомого продюсера Ігоря Кондратюка, який багато років був ведучим шоу, звинуватили у вимаганні грошей. Вона стала очевидицею інциденту під час зйомок нового випуску.

За словами співачки, цей скандал може бути замовним. Про це вона сказала у коментарі проєкту "Ранок у великому місті" на допрем'єрному показі фільму "Диявол носить Prada", який повернувся на екрани через 20 років.

Співачка наголошує, що відео, яке шириться мережею, є вирваним з контексту через що створюється хибне уявлення про ситуацію.

Окремо Нітіч зазначила, що Кондратюк має надто серйозну репутацію, яку будував десятиліттями, щоб ризикувати неї заради 1000 доларів.

"Усе це вирвано з контексту й нещиро. Ну хто буде бруднитися за $1000? Ігор Кондратюк? Ви серйозно? Людина, яка 30 років створювала свою репутацію в Україні?" — сказала артистка.

Відео дня

Скандал зі звинуваченням шоу "Караоке на Майдані" — що відомо

26 квітня одна з користувачок соцмереж розповіла, що вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з "організаторів" шоу повідомив, що зможе надати таку нагоду за $1000. Після цього, за її словами, "її хлопці" віддали цю суму комусь з команди, але їм не дали вийти на сцену.

У коментарях до вірусного допису авторки, позиції користувачів поділилися на кілька таборів: одні — підтримували позицію дівчини, а друга значна частина дописувачів звинуватили авторку в брехні та маніпуляціях, треті — не змогли визначитися, хто правий у цій історії.

У відповідь на каналі "ТЕТ", на якому виходить шоу, заявили про спробу втрутитися в процес і зірвати зйомку. Там наголосили, що участь у проєкті є відкритою і безкоштовною для всіх. Водночас шоу передбачає можливість задонатити і стати "Джокером", що дає шанс автоматично потрапити у фінал і позмагатися за першість.

