Предлагали девушек и яблоки: Кондратюк прокомментировал скандал вокруг "Караоке на Майдане"

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк публично отреагировал на свежий скандал во время возвращения легендарного шоу "Караоке на Майдане".

Одна девушка заявила, что ее якобы обманула команда шоу и просила деньги за участие. Кондратюк в интервью Славе Демину это опровергает.

Скандал на "Караоке на Майдане"

"Мне абсолютно безразлично. Возможно, из-за того, что много лет не было "Караоке на Майдане". Ну, сколько лет той девушке, достаточно юной, которая не знает, что такое "Караоке на Майдане", как туда попасть и как оно ведется", — начал продюсер.

По словам Кондратюка, что во время съемок парень, который был вместе с той девушкой, пытался пообщаться с ним.

"Этот мальчик каким-то образом смог достучаться до меня от между второй и третьей передачей. Я тогда вышел, с кем-то говорил из съемочной группы. Он: "Можно? Ну, пожалуйста, можно. У меня есть девушка, она хочет стать участницей передачи". Я говорю: "Смотри, есть два пути. Или вас выберет ведущий, когда она будет хорошо петь ту песню, которую ведущий начнет, или вы на аукционе покупаете себе место", — подчеркнул шоумен.

После этого парень заговорил о том, что его девушка имеет собственную песню, а Кондратюк на это отказал.

Предлагали девушек и яблоки

В частности, продюсер и ведущий отметил, что никогда не брал деньги от участников за участие в шоу.

"Если бы я брал деньги, "Караоке на Майдане" были бы другой игрой. Мы это почувствовали где-то на третьем году, люди подходили к редакторам: "Как попасть?". Все говорили: "Смотрите, вон там сидит ведущий, он там гримируется сейчас, пьет кофе. Вы ничего не докажете ему", — вспомнил шоумен.

Более того, тот получал предложения от людей, которые хотели спеть на "Караоке на Майдане": отдых в Одессе "ол инклюзив" с девушками и даже два вагона яблок.

"Это игра, в которую мы не играли каплевыми картами никогда", — отметил Кондратюк.

