Відому блогерку розкритикували через купівлю собаки: у чому причина (відео)

Українська блогерка Анастасія Стадник опинилася в центрі скандалу через нового домашнього улюбленця. Користувачі мережі розкритикували жінку, звинувативши її в підтримці "чорних розплідників" та безвідповідальному ставленні до тварин.

У Threads набрав популярності допис із закликом відписатися після того, як Стадник показала собаку породи мальтіпу.

Стадник розкритикували через мальтіпу

У відповідь блогерка заявила, що сама вирішує, чи купувати тварину, чи брати її з притулку: "Вибачте, але я вас забула питати, чи купляти мені собаку, чи йти в притулок".

Також Стадник зазначила, що підтримує притулки та допомагає дітям і тваринам.

Що писали в мережі

Зоозахисниця та волонтерка Сніжана (snizhana_zahist_tvarin) детально писала, чому це "не ок" — купувати мальтіпу.

"Блогер, від якого варто відписатись @n.stadnyk. Людина, яка транслює інформацію на мільйони людей, несе в маси підтримку чорних розплідників, знущань над тваринами та безвідповідального ставлення до них", — написала жінка.

Відео дня

Вона наголосила, що собака — це не іграшка.

"Дитина хотіла саме цю собаку? Дитина хотіла дворняжку з невідомим генетичним набором і можливими хворобами? Хотіла собаку з чорного розплідника? А батьки не несуть відповідальності й нічого не вирішують? І маєте право обрати офіційний розплідник чи чорну плодильню. Але був обраний саме шлях чорної плодильні, де "рожалки" сидять у клітках і використовуються як інкубатори до смерті. Вони рано помирають у муках, роками живуть із болем та хворобами. І цей блогер став спонсором знущань над цими нещасними собаками. Адже чим більше купують, тим більше плодять цуценят. Безконтрольно", — написала Сніжана.

Зоозахисниця наголосила, що мальтіпу — це не порода. Тому офіційних розплідників мальтіпу просто не існує.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Скандал навколо висловлювань інтерв’юерки та блогерки Емми Антонюк переріс у дискусію про мову, досвід сходу України та межі узагальнень.

Українська поетеса Дарʼя Лісіч стала гостею шоу, яке вів співак Вадим Олійник. Втім, після виходу відео блогерка помітила, що там є реклама онлайн-казино.

Крім того, українську блогерку та зірку шоу "Від пацанки до панянки" Даріану Корецьку розкритикували за те, що вона примотала доньку плівкою до стільця перед прикормом.