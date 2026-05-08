Известную блогершу раскритиковали из-за покупки собаки: в чем причина (видео)

Украинская блогерша Анастасия Стадник оказалась в центре скандала из-за нового домашнего любимца. Пользователи сети раскритиковали женщину, обвинив ее в поддержке "черных питомников" и безответственном отношении к животным.

В Threads набрал популярность пост с призывом отписаться после того, как Стадник показала собаку породы мальтипу.

Стадник раскритиковали из-за мальтипу

В ответ блогерша заявила, что сама решает, покупать ли животное или брать его из приюта: "Извините, но я вас забыла спрашивать, покупать мне собаку или идти в приют".

Также Стадник отметила, что поддерживает приюты и помогает детям и животным.

Что писали в сети

Зоозащитница и волонтер Снежана (snizhana_zahist_tvarin) подробно писала, почему это "не ок" — покупать мальтипу.

"Блогер, от которого стоит отписаться @n.stadnyk. Человек, который транслирует информацию на миллионы людей, несет в массы поддержку черных питомников, издевательств над животными и безответственного отношения к ним", — написала женщина.

Она подчеркнула, что собака — это не игрушка.

"Ребенок хотел именно эту собаку? Ребенок хотел дворняжку с неизвестным генетическим набором и возможными болезнями? Хотел собаку из черного питомника? А родители не несут ответственности и ничего не решают? И имеете право выбрать официальный питомник или черную плодильню. Но был выбран именно путь черной плодильни, где "рожалки" сидят в клетках и используются как инкубаторы до смерти. Они рано умирают в муках, годами живут с болью и болезнями. И этот блогер стал спонсором издевательств над этими несчастными собаками. Ведь чем больше покупают, тем больше плодят щенков. Бесконтрольно", — написала Снежана.

Зоозащитница подчеркнула, что мальтипу — это не порода. Поэтому официальных питомников мальтипу просто не существует.

