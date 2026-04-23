Скандал с Эммой Антонюк: что разозлило сеть и при чем здесь ВПЛ и украинские книги (фото)

Скандал вокруг высказываний интервьюера и блогера Эммы Антонюк перерос в широкую дискуссию о языке, опыте востока Украины и границах обобщений. После волны критики она заявила, что ее слова вырвали из контекста, и отказалась извиняться, объяснив свою позицию.

Причиной возмущения стало интервью, в котором Антонюк рассказывала о работе с библиотеками в прифронтовых селах в рамках инициативы "Разница есть". Больше всего критики вызвали ее эмоциональные формулировки о русскоязычных читателях и ВПЛ. В частности, она говорила, что некоторые люди "были русифицированы, у них были проблемы с идентичностью", а новые украинские книги меняют их читательский опыт. Фокус рассказывает подробнее об этом скандале.

Реакция соцсетей на слова Эммы Антонюк

"Если мы приедем в какие-то прифронтовые села спросить, где пункт выдачи гуманитарной помощи, укажут на библиотеку, потому что это часто коммунальное помещение и там это делают. Чаще всего, когда ВПЛ приходят за маслом, какой-то одеждой, крупами, а там хоп — и появилось 350 абсолютно новых книг украинских. Конечно, они берут книжки и подсаживаются на книжки, а эти люди, "русскоговорящая челюсть", они были орошены, у них были проблемы с идентичностью. Они первый раз в жизни читают "Тигрилов" Ивана Богряного и охр*нивают", — сказала Антонюк в интервью.

Пользователи соцсетей массово отреагировали, обвиняя блогера в обобщениях и пренебрежительном тоне. Люди с востока и юга Украины публиковали собственные истории, подчеркивая, что хорошо знают украинскую культуру и литературу, а подобные высказывания создают упрощенный и ложный образ региона.

В ответ Антонюк заявила, что ее слова интерпретировали неправильно и вырвали из контекста. "Я не говорила о вашем личном опыте... Я всего-навсего пересказывала истории, которыми хвастались библиотекарши в частных разговорах", — пояснила она. Также добавила, что "подавляющее большинство людей, которые возмутились, не смотрели интервью".

Она отдельно подчеркнула, что не считает нужным извиняться: "Извиняться за то, что люди не разобрались и набросились, мне принципиально не хотелось". В то же время блогер признала, что сделала выводы относительно коммуникации: "Говорить о болезненных темах надо с хирургической точностью".

На фоне скандала Антонюк эмоционально заявила о возможном завершении проекта "Різниця Є", однако впоследствии отказалась от этого решения. По ее словам, несмотря на хейт, она продолжит работу: "На моей почте — сотни запросов из разных сел... Я им обещала книги. И я им пришлю книги".

Блогер также отметила, что частично финансирует инициативу самостоятельно и через партнерства. Она подчеркнула, что проект имеет культурную цель и будет продолжаться: "Різниця Є" будет жить, потому что истории на украинском должны быть там, где Россия веками их уничтожала".

