Убирает домработница: Эмма Антонюк провела экскурсию по своей съемной квартире (фото)

Украинская журналистка и интервьюерка Эмма Антонюк показала свою квартиру, которая находится в самом центре Киева. Впрочем, цену за аренду она раскрывать не стала.

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"Потому что я хорошая дочь. Я берегу сердце своей матери. Если она узнает эту сумму, я не уверена, что это хорошо отразится на ее эмоциональном состоянии. У меня очень экономные родители. Эта квартира очень дорогая. Она дорогая даже для меня в моем понимании. Но я всю жизнь провела в общежитиях, по родственникам", — призналась Эмма в проекте "По хатах".

Эмма Антонюк показала свою квартиру

Журналистка и писательница живет на Золотых Воротах. Более того, у Антонюк есть домработница, которая приходит каждую неделю убирать, ведь Эмма не любит этим заниматься.

"За время, пока она помогает мне по хозяйству, я могу работать", — говорит блогерша.

Эмма Антонюк показала свою квартиру Фото: Скрин видео

В частности, Эмма Антонюк рассказала, что задумывалась о том, чтобы стать военнослужащей и даже спрашивала об этом в полку NEMESIS.

"Они меня справедливо не захотели взять. У меня проблемы с ориентированием. Я не отличаю право от лево", — призналась журналистка.

Она подчеркнула, что для женского ветеранского движения собирает миллионы.

Эмма Антонюк показала свою квартиру Фото: скріншот

"Я эффективнее соберу не мобилизованная. Я бы шла, если бы там, правда, нужна какая-то моя сила. Может, когда-то присоединюсь к армии. А может, когда-то мобилизация будет обязательной. И тогда меня уже никто не будет спрашивать. И я буду соблюдать закон моей страны", — отметила Эмма.

В частности, Антонюк, которой сейчас 35 лет, в этом году планирует заморозить яйцеклетки, ведь задумывается о материнстве, однако конкретно сейчас к этому не готова.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях показала свою квартиру и раскрыла подробности личной жизни.

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Кроме того, дом актрисы Ольги Сумской оказался в эпицентре российского обстрела столицы 10 июля.