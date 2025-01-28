"Думаю, она была под шафе": Эмма Антонюк прокомментировала интервью с Христиной Соловий (видео)

После записи разговора с артисткой Эмма Антонюк поехала в бар "снимать стресс" алкоголем. Журналистка уверена, что ее собеседница была в нетрезвом состоянии.

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Украинская певица Христина Соловий во время интервью Эмме Антонюк могла быть нетрезвой. Об этом интервьюер рассказала в эфире программы "Палає".

Эмма Антонюк рассказала об интервью с Христиной Соловий

"Помнишь, у меня было интервью с Христиной Соловий. Я думаю, что это хороший хард. Но люди, которые не любят хард, считают, что это неудачное интервью", — начала рассказывать Эмма Антонюк.

Журналистка призналась, что до этого интервью четыре месяца не употребляла алкоголь, но после записи сразу поехала в бар, ведь разговор показался слишком стрессовым.

"Я, например, думаю, что она (Христина Соловий, — ред.) на том интервью была нетрезвая. Нет никаких доказательств, но я лично в этом уверена. Потому что она пришла и я ее спросила: "Как настроение?". А она сказала: "Настроение здесь". И показала на пластиковый стаканчик. Я понюхала, и там очевидно было игристое или белое вино. И я говорю: "А ты же в каком-то интервью говорила, что ты на антидепрессантах, это можно?". Она говорит: "Та, типа нельзя, но можно", — рассказала интервьюер.

В частности, Христина Соловий делала паузы, чтобы покурить, а ее команда попросила не давать это в эфир. По словам Эммы Антонюк, она единственная, наверное, из всех гостей, кто делал перекуры прямо во время записи интервью.

"Люди в комментариях писали, что она забывает о вопросах или начинает отвечать и теряет мысль. Многие люди написали, что она тупая или пытается показаться умнее, чем она есть. Я так не думаю, я думаю, что она была под шафе", — отметила Эмма.

Также артистка в конце интервью начала обнимать ведущую программы "Це ніхто не буде дивитися", несмотря на то, что журналистка довольно нетактильный человек и обнимается только с близкими людьми.

"Полезла обниматься со мной. И она тогда сказала, что "нам надо пойти на кофе". После этого она в интервью говорила, что "Эмма ужасный интервьюер", — рассказала Антонюк.

"Ты не можешь кого-то обнимать по собственной инициативе и приглашать на кофе, а потом так сильно изменить показания. Я думаю, что она была нетрезвая", — добавила журналистка.

Интервью Христины Соловий

Напомним, Христина Соловий поцеловала на концерте маленького мальчика, чем вызвала волну хейта в сети.

Также Фокус писал о суде над Христиной Соловий после выступления в Черноморске.