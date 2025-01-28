"Думаю, вона була під шафе": Емма Антонюк прокоментувала інтервʼю з Христиною Соловій (відео)

Після запису розмови з артисткою Емма Антонюк поїхала в бар "знімати стрес" алкоголем. Журналістка впевнена, що її співрозмовниця була в нетверезому стані.

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Українська співачка Христина Соловій під час інтервʼю Еммі Антонюк могла бути нетверезою. Про це інтервʼюерка розповіла в ефірі програми "Палає".

Емма Антонюк розповіла про інтервʼю з Христиною Соловій

"Памʼятаєш, в мене було інтервʼю з Христиною Соловій. Я думаю, що це гарний хард. Але люди, які не люблять хард, вважають, що це невдале інтервʼю", — почала розповідати Емма Антонюк.

Журналістка зізналася, що до цього інтервʼю чотири місяці не вживала алкоголь, але після запису одразу поїхала в бар, адже розмова видалася надто стресовою.

"Я, наприклад, думаю, що вона (Христина Соловій, — ред.) на тому інтервʼю була нетвереза. Немає ніяких доказів, але я особисто в цьому впевнена. Тому що вона прийшла і я її спитала: "Як настрій?". А вона сказала: "Настрій тут". І показала на пластиковий стаканчик. Я понюхала, і там очевидно було ігристе або біле вино. І я кажу: "А ти ж в якому інтервʼю говорила, що ти на антидепресантах, це можна?". Вона каже: "Та, типу не можна, але можна", — розповіла інтервʼюерка.

Зокрема, Христина Соловій робила паузи, щоб покурити, а її команда попросила не давати це в ефір. За словами Емми Антонюк, вона єдина, напевно, зі всіх гостей, хто робив перекури прямо під час запису інтервʼю.

"Люди в коментарях писали, що вона забуває про запитання або починає відповідати і втрачає думку. Багато людей написали, що вона тупа або намагається здатися розумнішою, ніж вона є. Я так не думаю, я думаю, що вона була під шафе", — зазначила Емма.

Також артистка в кінці інтервʼю почала обіймати ведучу програми "Це ніхто не буде дивитися", попри те, що журналістка доволі нетактильна людина і обіймається лише з близькими людьми.

"Полізла обійматися зі мною. І вона тоді сказала, що "нам треба піти на каву". Після цього вона в інтервʼю казала, що "Емма жахлива інтервʼюерка", — розповіла Антонюк.

"Ти не можеш когось обіймати з власної ініціативи і запрошувати на каву, а потім так сильно змінити покази. Я думаю, що вона була нетвереза", — додала журналістка.

Інтервʼю Христини Соловій

Нагадаємо, Христина Соловій поцілувала на концерті маленького хлопчика, чим викликала хвилю хейту в мережі.

Також Фокус писав про суд над Христиною Соловій після виступу в Чорноморську.