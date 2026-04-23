Скандал із Еммою Антонюк: що розлютило мережу і до чого тут ВПО та українські книги (фото)

Скандал навколо висловлювань інтерв’юерки та блогерки Емми Антонюк переріс у широку дискусію про мову, досвід сходу України та межі узагальнень. Після хвилі критики вона заявила, що її слова вирвали з контексту, і відмовилась перепрошувати, пояснивши свою позицію.

Причиною обурення стало інтерв’ю, в якому Антонюк розповідала про роботу з бібліотеками у прифронтових селах у межах ініціативи "Різниця Є". Найбільше критики викликали її емоційні формулювання про російськомовних читачів і ВПО. Зокрема, вона говорила, що деякі люди "були зросійщені, у них були проблеми з ідентичністю", а нові українські книжки змінюють їхній читацький досвід. Фокус розповідає детальніше про цей скандал.

Реакція соцмереж на слова Емми Антонюк

"Якщо ми приїдемо в якісь прифронтові села спитати, де пункт видачі гуманітарної допомоги, вкажуть на бібліотеку, тому що це часто комунальне приміщення і там це роблять. Найчастіше, коли ВПО приходять по олію, якийсь одяг, крупи, а там хоп – і з'явилося 350 абсолютно нових книг української. Звичайно, вони беруть книжки і підсідають на книжки, а ці люди, "русскоговорящая челюсть", вони були зросіщені, у них були проблеми з ідентичністю. Вони перший раз в житті читають "Тигриловів" Івана Богряного і охр*нівають", — сказала Антонюк у інтервʼю.

Користувачі соцмереж масово відреагували, звинувачуючи блогерку в узагальненнях і зневажливому тоні. Люди зі сходу та півдня України публікували власні історії, наголошуючи, що добре знають українську культуру і літературу, а подібні висловлювання створюють спрощений і хибний образ регіону.

У відповідь Антонюк заявила, що її слова інтерпретували неправильно і вирвали з контексту. "Я не говорила про ваш особистий досвід… Я всього-на-всього переказувала історії, якими хвалились бібліотекарки в приватних розмовах", — пояснила вона. Також додала, що "переважна більшість людей, які обурились, не дивились інтерв’ю".

Вона окремо підкреслила, що не вважає за потрібне вибачатися: "Перепрошувати за те, що люди не розібрались і накинулись, мені принципово не хотілось". Водночас блогерка визнала, що зробила висновки щодо комунікації: "Говорити про болючі теми треба з хірургічною точністю".

На тлі скандалу Антонюк емоційно заявила про можливе завершення проєкту "Різниця Є", однак згодом відмовилась від цього рішення. За її словами, попри хейт, вона продовжить роботу: "На моїй пошті — сотні запитів з різних сіл… Я їм обіцяла книжки. І я їм надішлю книжки".

Блогерка також наголосила, що частково фінансує ініціативу самостійно та через партнерства. Вона підкреслила, що проєкт має культурну мету і триватиме: "Різниця Є" житиме, бо історії українською мусять бути там, де Росія століттями їх знищувала".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Емма Антонюк показала свою квартиру, яка розташована в самому центрі Києва.

Емма прокоментувала інтервʼю з Христиною Соловій. Журналістка впевнена, що її співрозмовниця була в нетверезому стані.

Крім того, в українських соцмережах розгорівся гучний скандал довкола поетеси Дар'ї Лісіч. Причиною стала її суперечка з військовослужбовицею Марією Гаєвською, яка швидко переросла у масштабне обговорення в мережі.