"Очень страшная ночь": в соседний дом известной блогерши произошел прилет (фото)

Блогерша Баба Даша с мужем | Фото: Instagram

Украинская блогерша Баба Даша (Дарья Пазюк) рассказала о страшной ночи в Днепре из-за ракетно-дроновой атаки россиян 18 мая.

Звезда соцсетей вышла на связь в Instagram.

Дарья сообщила, что они с семьей в безопасности, но в соседний дом ночью произошел прилет.

Россияне атаковали Днепр 18 мая
В частности, Пазюк поблагодарила всех, кто пишет и волнуется за ее семью.

"Это была очень страшная ночь. Потому что просто всю ночь были взрывы от ракеты и шахедов. Но самое страшное — прилет в соседний дом. И мы это все видели. Мы не спали всю ночь. Но мы живы, поэтому живем и работаем дальше", — написала блогерша.

В ночь на 18 мая российская армия атаковала Днепр дронами и ракетами, есть попадания по жилому сектору. Уже известно 22 пострадавших из-за ночной атаки. Среди них 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Восемь человек госпитализированы — это 5 женщин и 3 мужчин. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Как пишет "Суспільне.Дніпро", город находился под массированной вражеской атакой с 19:00 вчерашнего дня. Воздушные силы Украины сообщали о нескольких волнах "шахедов" и ракет на область и город.

В результате ударов разрушен склад пиротехнической продукции, а также пострадал жилой фонд. На крыше 24-этажного дома вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить. В целом повреждены по меньшей мере 10 домов и школа.

